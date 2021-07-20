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Жизнь

Шахматы на Алтае в XIX-XX веках: самое интересное в пяти коротких фактах

Еще до появления КВИЗа и «Монополии» на Алтае любили игры. В фаворе были шахматы. Яркие страницы шахматных баталий на Алтае — в материале altapress.ru, приуроченном к Международному дню шахмат.

Шахматы.
Шахматы.
Дмитрий Лямзин

1. В середине XIX века на Алтае (в Змеиногорске и Барнауле) жил один из лучших игроков в шахматы России — горный инженер Дмитрий Кларк. Есть сведения о том, что именно у него в кабинете начинал развиваться первый шахматный клуб. Он играл со многими соперниками и посылал записи этих партий в шахматные отделы и журналы. В источниках есть упоминания о 300 опубликованных им шахматных произведениях.

2. В первые советские годы в небольшом помещении Дома работников просвещения Григорий Караваев организовал шахматный кружок. Здесь проводи­лись турниры и вечера решения задач и этюдов. Посещали кружок, в основном, врачи, инженеры и преподаватели. Также происходили баталии за черно-белой доской в рабочих клубах и красных угол­ках предприятий. Например, одним из центров шахматной жизни был клуб «Деловой» (на улице Союза Республик), пишет chess22.ru.

Шахматы. Конфликт.
Шахматы. Конфликт.
СС0

3. Первый чемпионат Алтайского края по шахматам прошел в июне 1940 года. Отборочные турниры на местах определили 11 участников, которые вышли в финал. Вне конкуренции оказался игрок Константин Костромин. Он одержал девять побед, набрав 9,5 очков из 10 возможных.

4. Первый краевой чемпионат среди женщин состоялся в 1950 году. В нем победила библиотекарь из Бийска Анастасия Назаренко. Благодаря тактической одаренности и хорошим теоретическим знаниям молодая перворазрядница удерживала звание сильнейшей до 1970 года, «одалживая» его лишь два раза — Александре Кротовой в 1953 году и Виктории Петровой в 1960 году.

Шахматная «элита» Алтая пятидесятых годов принимала активное участие в работе краевой фе­дерации, организовывала и судила турниры различного ранга. Шахматисты были частыми гостями сельских любителей древней игры, выступали с лекциями и сеансами на предприятиях.

Шахматы.
Шахматы.
Дмитрий Лямзин

5. Одним из важнейших событий в шахматной жизни Алтайского края стал визит международного гроссмейстера Сало Флора. Его первое выступление прошло 29 февраля 1952 года в Доме физкультуры добровольного спортивного общества «Спар­так». Гроссмейстер рассказал об итогах XIX чемпио­ната СССР, а после дал сеанс од­новременной игры на 30 досках. Сало Флор одержал победу в 22 партиях, пять завершил вничью и лишь в трех по­терпел поражение.

Анна Карпова

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