Шахтер с коронавирусом мог заразить более 80 человек в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края сообщил о выявлении Covid-19 у работника Корбалихинского рудника в пригороде Змеиногорска. Круг контактных лиц заболевшего — 84 человека.

Сообщается, что заболевшему 33 года. Он прибыл на рудник 31 марта 2020 года из Республики Башкортостан и проживал в общежитии. 10 апреля мужчина был госпитализирован в Змеиногорскую ЦРБ с диагнозом внебольничная пневмония. При лабораторном обследовании было подтверждено инфицирование COVID-19.

Региональный Роспотребнадзор определил круг контактных лиц заболевшего — 84 человека (72 человека по общежитию, шесть медицинских работников, два работника пищеблока, два сотрудника клининговой компании, два работника прачечной).

Шахтостроительному управлению и Змеиногорской ЦРБ выдали предписание о проведении медицинского наблюдения, лабораторном обследовании контактных лиц, проведении заключительной дезинфекции в помещениях (по месту проживания, питания, оказания бытовых услуг и т.д.).

Виктор Томенко дал распоряжение министру здравоохранения края Дмитрию Попову ежедневно контролировать всю группу контактных лиц, и при необходимости направить медиков из краевого центра.



Контактные лица изолированы на одном этаже общежития предприятия. Для людей организовано питание, дезинфекция помещения, решены бытовые вопросы. Режим изоляции контролируют работники правоохранительных органов.