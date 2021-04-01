Макияж от профессиональных визажистов и дефиле в платьях от модельного агентства — в женской исправительной колонии № 11 прошел праздник красоты «Мисс ИК-11». Altapress.ru покажет, как рецидивистки-золушки на один день превратились в настоящих принцесс.

Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова.

В небольшом зале ажиотаж — последние приготовления перед конкурсом. На лицах девушек доводят до идеала макияж, подруги-помощницы перекладывают локоны туда-обратно, пытаясь сделать прически божественнее.

Чуть в отдалении, сложив руки на коленях, сидит полностью готовая к конкурсу женщина. Она чем-то напоминает мне Любовь Полищук с татуировкой на шее.

Это Ольга Потапова, конкурсантка под номером 6. В повседневной жизни за решеткой она работает в цехе по шитью рабочей одежды. «Когда выйду, может, и наряды буду шить, — улыбается осужденная. — Дочке 10 лет, такая модница и выдумщица. Она думает, кем стать: поваром или художником».

Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова.

Весь месяц после работы Ольга вместе с другими конкурсантками училась мейкапу и позированию по видеоурокам, репетировала дефиле, визитки, номера. «Даже если и уставали, не жаловались — это же интересно», — рассказывает Ольга.

В колонии есть чем разбавить рутину: как у всех, здесь проводят Новый год и другие главные праздники. Бывают и тематические мероприятия вроде «Мисс Осень». Даже мюзиклы ставят: «В „Нотр-Даме“ такого Квазимодо сделали — не отличить от оригинала! Сшили костюм с горбом, покрасили волосы в красный цвет гуашью, — рассказывает осужденная. — А я играла Флер-де-Лис, которую Феб бросил ради Эсмеральды. Бегала, страдала».

Конкурс красоты, где с осужденными работают профессиональные визажист и хореограф и для которого модельное агентство специально привезло наряды, здесь проходит впервые.

Ольга трет руки и немного исподлобья смотрит на бегающих фотографов. «Сидишь не первый год. Непривычно видеть новые лица, — рассказывает она. — И с макияжем непривычно. Я так не ходила бы, даже если бы была возможность. Максимум — ресницы подкрасить».

Приготовления заканчиваются, участницы становятся на исходные позиции. В зале больше членов жюри, чем зрителей. Из последних — четыре осужденные, которые помогали готовиться к конкурсу, учитель из школы да пара сотрудников колонии. Стараясь поддержать красавиц, они после каждого выступления хлопают изо всех сил.

На этапе «Визитка» участницы кратко характеризовали себя — кто-то делал это в стихотворной форме. Выходило что-то вроде: «Как прекрасная царица, томлюсь я в каменной темнице».

Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова.

Творческие номера можно было разделить на два вида: стихотворения и песни. Все произведения были на тему «о себе». Ольга Гордиенко (участница № 5) прочитала «Я не люблю» Владимира Высоцкого. Екатерина Никитина (№ 3) рассказала, о чем она жалеет в жизни, — слова написала другая осужденная.

Свое стихотворение «Письмо дочери», особенно растрогавшее жюри, прочла Татьяна Иштуганова (№ 1). Дома ее ждут трое детей: дочь шести лет и сыновья, младшему из которых — год.

Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова.

Песни были в основном попсовые, о любви. Где-то с речитативом, где-то со взятием верхних нот. Зал танцевал, осужденные, прикрыв глаза, размахивали руками в такт. От «свободы» здесь почти не отстают — две участницы спели дуэтом «Плачу на техно».

Единственная песня, которая выбивалась из общего репертуара, — «Ветер перемен» в исполнении Ольги Потаповой. Интересно, что впервые она пела эту песню на конкурсе в третьем классе. Тогда, не справившись с волнением, убежала. Сейчас же стояла на сцене, улыбалась. «Куда я убегу на таких каблуках?» — шутила Ольга перед выступлением, показывая на свои огромные шпильки. Сотрудники колонии стояли неподалеку и тоже улыбались.

Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова.

Совсем неожиданным стал выход в золотых полумасках и женственных объемных нарядах в стиле венецианского карнавала под «Шальную императрицу». После организаторы конкурса рассказывали: «Сначала дали классическую музыку в современной обработке, потом видим, перешептываются. Девочки попросили „Императрицу“, под нее лучше репетировалось».

Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова.

Последним этапом конкурса стало дефиле в вечерних нарядах. Во время перерыва ведущая решила узнать общественное мнение:

— Как вы думаете, кто победит?

— Я тебе потом скажу все, что думаю, — ответила осужденная, и по залу прокатился хохот. Поняв двусмысленность ответа, она улыбнулась и добавила: — Все хороши!

Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова.

Классические «мисс загадка-оригинальность-грация-очарование» получили все. Ольга Потапова стала второй вице-мисс. А титул «Мисс ИК-11» и победную диадему получила Татьяна Иштуганова.

Татьяна Иштуганова,

«Мисс ИК-11»:

— До последнего верила, что выиграю. Конкурс меня взбодрил, почувствовала себя женщиной. В тюрьме это забывается.

Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова.

Помимо работы в швейном цехе она учится в десятом классе вечерней школы в колонии. Учебная программа там не отличается от обычной, и аттестат выдают без особых пометок. Татьяну хвалит учитель по математике Наталья Чернова, которая пришла ее сегодня поддержать: «Она очень радуется, когда все получается, и очень ценит внимание. Школа у нас такая отдушина, где можно получить знания и почувствовать себя обычными людьми: пошутить, поплакать».

Татьяна Баева,

директор модельного агентства «Стиль», организатор конкурса:

— Я не в первый раз организую конкурс красоты в колонии. Они очень ценны своей прямотой — участницы буквально обнажают свою душу. Ни на каких городских конкурсах красоты я не получала такой отдачи, как здесь. Мы проводили интернет-голосование. Люди звонили и спрашивали: «Это такие красавицы у нас в колонии сидят?»

Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова. Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова.

Участницам подарили футболки и важные в быту вещи: мыло, гели для душа, носки. По инструкции в каждый пакет заглянули сотрудники УФСИН. Побаловали коробкой пирожных — в колонии кормят по системе правильного питания.

Александр Пензин,

заместитель начальника ИК-11:

— Сегодня девушки получили самое главное — ощутили себя нужными, почувствовали, что не все потеряно и можно жить по-другому. Это бесценный опыт.

Всем девушкам объявлена благодарность от колонии — такие, казалось бы, мелочи повышают их шанс на условно-досрочное освобождение.

Конкурс красоты в исправительной колонии № 11. Анна Зайкова.

«А пока никто никуда не расходится, — говорят работники девушкам в вечерних нарядах. — Надо привести зал в порядок, расставить столы по местам». А потом девушек, наверное, ждет смена в швейном цехе.