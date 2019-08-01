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Жизнь

Шаманы начали проводить обряды по вызову дождя на горящую тайгу в Сибири

Шаманы коренных народов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири, рассказал представитель коренных народов ХМАО, известный фольклорист Тимофей Молданов.

Лесные пожары в Красноярском крае, съемка из космоса.
Лесные пожары в Красноярском крае, съемка из космоса.
vk.com/roscosmos

«Начали проводить обряды вчера <в среду>, планируем вызывать дождь в ближайшие дни. К нам подключились шаманы многих народов, откликнулись ненцы, долганы, мари, коми, якуты», — цитирует Молданова «Интерфакс».

Ранее Молданов на своей странице в соцсети призвал шаманов коренных народов провести обряды для защиты лесов, горящих в Красноярском крае, Иркутской области и других регионах.

«В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные поселки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений. Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье!» — обратился он к шаманам.

Также на священном для народов Байкала острове Ольхон 4 августа соберутся около 40 шаманов. Они будут вызывать дождь, чтобы он пролился на горящие в Сибири леса.

По последним данным федеральной Авиалесоохраны, в России горит почти 2,8 млн гектаров леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности), пишет znak.com.

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