Шаманы с бубнами провели обряд изгнания коронавируса из России

Для проведения специального обряда по изгнанию заболевания шаманы входили транс.



Глава организации шаманов Бурятии «Тэнгери» Баир Цырендоржиев уверен, что эпидемия будет продолжаться до середины лета — еще 3−4 месяца.

«Всякая болезнь несет кармические особенности нашей планеты. Она всегда приходит, когда материальное начало преобладает над духовными постулатами. Еженедельно у нас проходят обряды почитания своих покровителей и божеств. Чтобы кармическая основа нашего тела и нашего мышления была защищена от всяких невзгод, в том числе и от коронавируса», — разъяснил Цырендоржиев.

По его мнению, ритуалы также помогают не допустить массового характера болезни.