«Шанс есть»: онколог прокомментировал состояние Заворотнюк, которую готовят к операции

Он отметил, что в этой ситуации много домыслов, включая диагноз и степень серьёзности положения.

Александр Братик,

врач-онколог:

— Но если всё-таки взять гипотетический случай пациента с опухолью центральной нервной системы, то, когда он после комы приходит в себя, это добрый знак.

Он подчеркнул, что таким пациентом «можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил».

По его словам, потеря сознания при отёке мозга является защитной реакцией организма, которая может быть долгой или короткой.

Как указал Братик, после того как отёк спадает, человек приходит в себя. «В любом случае есть шанс бороться за её жизнь и достичь хороших результатов», — добавил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы и дышит самостоятельно. По данным «Комсомольской правды», актрису готовят к операции.

«Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы», — сказал изданию врач, знакомый с ситуацией.