7 июня
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Жизнь

«Шапку полюбил». Финского журналиста удивили «странные» ритуалы в русской бане

Финский журналист Эркка Микконен побывал в банях Москва и Санкт-Петербурга и рассказал о своих впечатлениях в издании Yle. Его слова приводит РИА Новости.

Баня.
Баня.
Анна Зайкова

По словамжурналиста, русская баня сильно отличается от финской сауны.

«Главное различие — в ритуалах. Например, русские никогда не парятся без банной шапки. Отсутствие шапки сразу выдает финна. Я шапку полюбил: она хорошо защищает голову от перегрева», — делится впечатлениями Микконен.

Как пишет журналист, наиболее странным ему показался ритуал «приготовление пара».

Когда баня разгорячится и подвешенные к потолку мята, хрен или чеснок дадут запах, посетители заходят в парилку, а банщик начинает направлять на них горячий воздух, пишет журналист.

«В конце ритуала посетители награждают банщика аплодисментами и отправляются остудиться в бассейн с холодной водой. Процедура повторяется через час. Потом начинается следующий ритуал — на этот раз с банными вениками», — продолжает он.

При этом после посещения бани все говорят друг другу со словами «с легким паром!», напоминает автор. «Мне, угрюмому финну, баня очень понравилась. Банные традиции многое говорят о коллективизме русских — и, как мне кажется, это лучшее в бане», — заключает Микконен.

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