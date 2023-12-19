19 декабря
﻿
Жизнь

Шапка, шарф и два конька. Как барнаульцы рассекали по каткам города в 20 веке и позже

Altapress.ru публикует архивные кадры из Барнаула. Смотрите, как советские девушки играли в хоккей, не уступая парням, как горожане приходили на Демидовскую площадь, чтобы прокатиться кружок-другой и как во Дворце зрелищ и спорта устраивали крытый каток.

Игра в хоккей на катке стадиона Динамо. 1952 г.
Игра в хоккей на катке стадиона Динамо. 1952 г.
retro.moi-barnaul.ru
  • В начале 20 века на Демидовской площади заливали каток и проводили конькобежные состязания. Вход был платным — в 1913 году взрослые платили по 22 копейки, дети — по 11. Каток здесь заливали еще и в 1930-х.
  • Один из самых любимых катков барнаульцев находился на стадионе «Локомотив». Здание построили еще в 1929 году, и тогда большая часть сооружения была деревянной: ворота, две трибуны и небольшая пристройка. Кирпичным «Локомотив» стал только после сильнейшего урагана 1960 года, от которого пострадали трибуны.
  • Школа олимпийского резерва по конькобежному спорту «Клевченя», на стадионе которой сегодня находится самый большой каток Алтайского края, открылась в 1997 году. Ее основатель – участник четырех Олимпиад, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, чемпион мира в беге на 500 и 1000 м, победитель этапов Кубка мира. За спортивную карьеру Сергей Клевченя установил 12 рекордов России.
  • Во Дворце зрелищ и спорта, где сейчас располагается комплекс «Титов Арена», раньше каждое лето открывали каток для массового проката.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость