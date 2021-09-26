Шары под напряжением, барельефы и Дед Мороз. Власти Барнаула начали готовиться к Новому году и заказали снежный городок

Администрация Октябрьского района уже готовится к празднованию Нового года. На сайте Госзакупок появилось сообщение о старте аукциона на выполнение работ по устройству и демонтажу снежного городка. Стоимость контракта составляет 527,1 тыс. рублей. Заявки от заинтересованных организаций принимаются до 1 октября текущего года.

Где появится снежный городок

Снежный городок будет построен на площади им. 5-Гвардейской городской стрелковой дивизии на Потоке. Здесь располагается сквер им. Германа Титова.

Согласно аукционной документации, победитель в торгах должен построить снежный городок до 20 декабря. А уже 10 января следующего года фирме начать демонтаж конструкций. Работы должны быть завершены не позднее 21 января.

При этом, подрядчик будет работать независимо от времени суток и дня недели.

На время проведения работ по строительству и демонтажу городка, а также пока сооружения из льда и снега украшают эту часть города, на площади будет ограничено движение транспорта.

В заявке указано, что соответствующие дорожные знаки должен установить подрядчик. Но для начала их придется согласовать с городскими комитетом по дорожному хозяйству, транспорту и связи и Госавтоинспекцией.

Символы Нового года

Каким будет снежный городок в Октябрьском районе Барнаула в этом году. Gzalt.ru.

Парадный вход в снежный городок будут украшать ледяные ворота, высотой 2,5 м и длиной 3,5 м. Центральное место займет главный атрибут Нового года — елка. «Лесная» красавица будет искусственной, высотой 14 м, и ветроустойчивой.

Она ждет своей выход с зимы прошлого года на складе, откуда подрядчик должен ее привезти на место сборки.

Гостей встретят традиционные для новогоднего праздника ледяные фигуры: Дед Мороз, Снегурочка и символ 2022-го — вероятно, это будет ледяной тигр.

Каким будет снежный городок в Октябрьском районе Барнаула в этом году. Gzalt.ru.

Высота каждой фигуры составит не менее 3 м. Символы подсветят светодиодными прожекторами. Для усиления эффектов планируется использовать 16 источников «праздничного» света с лампочками разных цветов.

Еще одним красивым атрибутом должен стать каркасный снеговик, высотой 2 м, который украсят белыми и синими гирляндами.

Кроме того, площадь украсят ледяные стены с барельефами с вмонтированными в них светодиодными гирляндами. Высота каждого — полметра, длина — 23,5 и 27 м.

На радость детям и не только

В Октябрьском районе появятся горки. На площади построят и зальют два двухметровых сооружения для катания горожан.

Каким будет снежный городок в Октябрьском районе Барнаула в этом году. Gzalt.ru.

А еще общественное место украсят большими светящимися шарами. Два больших (диаметр 2 м) и семь средних (диаметр 1 м) металлически украшения поставят на ледяные постаменты метровой высоты.

Их подсветят светодиодными гирляндами синего и белого цветов. Гирлянды подключат к распределительному щитку уличного освещения. Поэтому обязательное требование к подрядчику — установить на каждом шаре табличку с информацией о том, что объект находится под напряжением.

Пространство между главными элементами снежного городка также украсят праздничными гирляндами.

Ранее сообщалось о датах, когда россияне будут отдыхать в новогодние и майские праздники.