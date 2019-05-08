Шашлычный набор подорожал на 16%

Шашлычный набор за год вырос в цене на 16%: чтобы приготовить шашлык в эти майские праздники, россияне должны были потратить минимум 970 рублей, сообщает РИА Новости.

Аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировали траты россиян с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года.

«Затраты россиян на минимальный шашлычный набор, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг, в эти майские праздники составили 970 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 16%", — подсчитали специалисты.

Средний чек покупки порции шашлыка составил 320 рублей (на 13% больше, чем в прошлом году). При этом традиционное майское угощение в этом году пользовалось большим спросом: число покупок по сравнению с прошлым годом выросло на 6%.

Средний чек покупки мангалов составил 420 рублей, что на 19% выше, чем в прошлом году. Шампуры подорожали на 9% — до 145 рублей, средства для розжига — на 35%, до 85 рублей.

Чаще всего россияне покупали шашлыки из свинины.