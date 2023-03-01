Шашлыки, электросамокаты и пересчет коммуналки. Какие изменения ждут жителей Алтайского края с 1 марта

Электросамокаты прописали в ПДД, жарить шашлыки на даче станет проще, а сигареты подорожают. Какие еще изменения вступят в силу 1 марта 2023 года — в материале altapress.ru.

Новые правила разведения огня на загородных участках

С 1 марта в России вступят в силу новые правила сжигания листвы и мусора, установки мангалов на дачных участках. Таким образом в МЧС отказались от действовавших жестких нормативов установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

Теперь при использовании открытого огня в металлической емкости (бак, бочка) для сжигания, например, сухой травы и веток место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров до зданий, сооружений и иных построек; а также в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг составит 5 метров.

При приготовлении шашлыков в мангалах, расстояние от мангала до любых построек теперь должно быть не менее 5 метров.

Шашлык , мангал. CC0

Лифты станут безопаснее

Аварий с лифтами должно стать меньше — повышается ответственность за их плохое состояние.

Ростехнадзор получает право контролировать выполнение техрегламентов и постановления об организации безопасного использования и содержания лифтов. При выявлении нарушений может выписывать предписания и штрафовать.

Кроме того, с марта Ростехнадзор не будет выходить на контрольный осмотр лифтов после их замены. Владелец должен собрать все необходимые документы, принять решение, что лифт вводится в эксплуатацию и передать пакет документов в Ростехнадзор для постановки лифтов на учет. Ранее эта процедура сопровождалась выходом инспектора на объект для проведения осмотра. Ожидается, что это сократит сроки ввода уже смонтированного лифта в эксплуатацию.

Лифт. В лифте. Altapress.ru

Земельные участки будут предоставляться быстрее

В России уменьшаются сроки принятия решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также сроки предоставления таких земельных участков.

Ранее на это отводилось 30 дней, а в случае, если схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию, 45 дней. Теперь сроки сокращены до 20 и 30 дней соответственно.

«Коммуналку» будут считать по-новому

Вводится новый порядок определения нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды.

Теперь собственники должны «закрывать» весь объем ОДН. Эти изменения почувствуют все жители многоквартирных домов. До 1 апреля должен произойти первый перерасчет оплаты ЖКУ по новым правилам за весь прошлый год. Итоговая сумма зависит от региона — если нормативы сильно занижены, в платежках единовременно может появиться значительная сумма, если завышены — наоборот. Если стандарты старались приблизить к реальным, то разница будет небольшой.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Активнее будет применяться аналоговый метод. То есть норматив будет выводиться из того, сколько в среднем платят за услуги аналогичные по конструкции дома с общедомовыми счетчиками. Будет учитываться, что тепло идет не только на отопление квартир, но и — косвенно — на отопление общих помещений, подвала или чердака, даже если труб отопления там нет.

Нормативы положено пересматривать раз в пять лет, чаще это допускается лишь по весомой причине (например, после проведения капремонта и изменения энергоэффективности дома).

При отъезде из дома не придется платить за мусор

Жители смогут требовать перерасчет платы за вывоз мусора при отъезде в отпуск или на дачу.

У жителей России появилась возможность получить перерасчет платы за мусор, но только если отсутствовать в квартире не менее пяти полных календарных дней подряд. При этом нужно будет написать заявление. Подать его можно напрямую регоператору по обращению с ТКО или ему же через УК, ТСЖ или расчетный центр. Заявление надо отправить в срок не позднее 30 дней с момента, как жилец вернулся домой.

Вывоз мусора. Минстрой АК.

Кроме того, потребуется любой документ о временном отсутствии. В правительственных правилах есть длинный список документов, которые подойдут, но он не исчерпывающий. То есть в целом можно представить практически любые документы.

Эта мера будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Местные власти смогут влиять на архитектуру

Местные власти смогут запретить возводить некрасивые или не вписывающиеся в общую застройку здания. В Градостроительный кодекс внесены поправки, которые позволят властям контролировать облик застройки.

Предполагается, что города смогут определять в правилах землепользования и застройки территории, где согласование с архитектором будет обязательным (это может быть, например, исторический центр города или другие особо важные территории). Это позволит осуществлять эту процедуру там, где она действительно обоснована и целесообразна. Определить эти территории необходимо до осени нынешнего года.

Площадь Октября в Барнауле. Михаил Хаустов

Узнать владельца квартиры стало сложнее

В выписках из Единого госреестра недвижимости перестанут указывать фамилию, имя и отчество собственника. Получить выписку с полными данными можно будет в нескольких случаях. Во-первых, если собственник подал заявление в Росреестр о том, что разрешает открыть эти сведения. Во-вторых, через нотариуса при наличии весомых причин. Также выписку сможет получить сам владелец жилья.

Вводится механизм проверки выписок — на них будет QR-код, после сканирования которого можно будет получить подтверждение представленных сведений либо их опровержение.

Документы. СС0.

Предусматривается открытие сведений о предыдущих собственниках объекта при открытии сведений о действующем собственнике. Кроме того, нововведения не касаются правообладателей недвижимости, которые являются юридическими лицами — сведения о них по-прежнему будут общедоступными и будут указываться в выписках из ЕГРН.

На сигареты и жидкости для вейпов повышаются акцизы

С 1 марта ставки акцизов на сигареты и папиросы в России повысятся на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%.

Акцизы на сигареты и папиросы будут увеличены с 2552 рублей за 1 тыс. штук до 2603 рублей (плюс 16% расчетной стоимости). Ставки акцизов на жидкости для вейпов повышаются на 11%: с 1 марта до 31 декабря 2023 года до 20 рублей за 1 мл (до 21 рублей на 2024 год, до 22 рублей — на 2025 год). При этом отменяется акциз на сами электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака (64 рубля за штуку).

Акцизы на нагреваемый табак с марта будут увеличены на 10,6% - с 7 839 рублей до 8669 рублей за кг (в 2024 году — с 8 153 рублей до 9016 рублей, в 2025 году — с 8 470 рублей до 9377 рублей).

Дым. Курение. Вейп. СС0.

Единая минимальная цена на сигареты вырастет

С 1 марта 2023 года табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 119 рублей. Вслед за внеочередным повышением акцизов на сигареты Минсельхоз поднял на 2 рубля и единую минимальную цену (ЕМЦ) на табачную продукцию. Новая цена будет действовать до конца года.

ЕМЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку с 1 марта ставки акцизов на сигареты и папиросы в России повысятся на 2%, то вырастет и ЕМЦ.

Устанавливая минимальную цену, государство борется с нелегальной продукцией. Вся продукция, которая будет дешевле минимальной цены, автоматически будет считаться нелегальной.

Сигарета. unsplash.com

Начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков

С 1 марта начнется поэтапный переход на обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков. С 1 марта 2023 года станет обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки «Честный знак», с 1 апреля 2023 года — маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года — в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Государство поэтапно вводит обязательную маркировку на различные товары — так власти борются с нелегальными товарами.

Бар. Пиво. СС0

Навоз и помет можно будет использовать в качестве удобрений

С 1 марта 2023 года в России вступит в силу новый закон о побочных продуктах животноводства — по нему навоз и помет можно будет использовать в качестве удобрений. До этого аграрии были приравнены к операторам по обращению с отходами, сельскохозяйственные поля — к мусорным полигонам, а навоз — к отходам.

При этом ни ветеринарное, ни природоохранное законодательство не отменяется по отношению к навозу и помету. Если при обращении с навозом и пометом будут выявлены нарушения, их снова будут признавать отходами. За нарушения требований будут предусмотрены штрафы — сейчас изменения в КоАП об этом рассматриваются в Госдуме.

Работа в поле. Трактор. Pixabay.com.

На производство муки , готовых завтраков , круп введут госконтроль

С 1 марта производители продуктов переработки зерна должны присоединиться к Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна (ФГИС «Зерно»).

В частности, новые правила коснутся производителей риса, муки, крупы из зерновых культур (ячмень, овес, пшеница и др.), отрубей, готовых завтраков с использованием зерновых, крахмала.

Хлеб. Зерно. Pixabay.com

Банки не смогут применять иностранные мессенджеры для оказания услуг

С 1 марта банки, финансовые организации, госкомпании и госорганы не смогут при оказании услуг применять иностранные мессенджеры для передачи информации, содержащей финансовую информацию.

Вводятся правила по управлению электросамокатами

В России появятся четкие правила для управления электросамокатами, моноколесами и прочими гироскутерами. Изменения в правила дорожного движения вступают в силу с 1 марта. В ПДД появляется новый термин «Средство индивидуальной мобильности».

Согласно новым правилам дети до 14 лет могут передвигаться на электросамокатах по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Старше 14 лет — только по велодорожкам, при условии, что вес такого устройства не превышает 35 кг. При этом скорость передвижения устройств будет ограничена — не более 25 км/ч.

Электросамокат СС0

Если велодорожек нет, то передвигаться на СИМ можно и по тротуарам, но только с пешеходной скоростью. И приоритет на тротуарах и в пешеходных зонах будут иметь именно пешеходы. Зато на велодорожках пешеходы обязаны будут уступать дорогу электросамокатам.

Одежду на маркетплейсах начнут маркировать

С 1 марта маркетплейсам запрещается продавать без маркировки одежду из натуральной кожи, трикотажные блузки, верхнюю одежду, а также постельное, столовое, кухонное и туалетное белье. Вступают в силу изменения в постановлении правительства РФ, регулирующем маркировку отдельных товаров легкой промышленности.