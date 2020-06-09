Шашлыки и грядки. Как сделать дачную зону отдыха, чтобы перед гостями не было стыдно и комары не заели

Поставить мангал и лавку среди грядок с помидорами — это не значит организовать зону отдыха на даче. Подшивка журналов по дизайну и телепередачи тоже не всегда помогут в конкретных условиях. Ландшафтный архитектор и создатель студии Yolka Garden Ирина Зубенко считает, что даже на самом маленьком участке можно создать комфортное и красивое место для приема гостей, если учесть несколько простых нюансов.

Клумбы не главное

— Вопрос обустройства дачного участка, в том числе и мест для отдыха, — это не вопрос моды или выбора самых красивых елок для посадки. Нужен комплексный подход.

Мы можем поставить шикарную дачную мебель, но она никого не порадует. Нужно учесть огромное количество всего — грунт, перепады высот, ветер, система освещения и полива, уже имеющиеся строения. Если грунт песчаный, вода будет уходить, если глиняный — стоять.

Ветер тоже важен. Плохо, когда дым от костра валит в окна дачи или на диванную зону. Проведя сезон на участке, можно узнать, откуда чаще всего дует ветер. Также важно понимать, будете ли вы приезжать зимой. Потому что в это время года направление ветра может поменяться. Ветер же определяет, в каком месте у вас будет сугроб и придется ли его все время отгребать от беседки.

Ландшафт. yolkagarden.ru.

Надо хорошо поработать над системой полива. Шесть соток мы еще можем полить руками, а 30 уже вряд ли. Но за всей «экосистемой», которую мы создадим на участке, нужен грамотный уход.

Поэтому важно понять, что ландшафт не начинается с кустов сирени, посаженных вдоль забора. Потому что без инженерии вся красота бессмысленна.

Не стоит экономить

— Хорошая зона отдыха может стоить от 100 тыс. и больше. Материалов много. В том числе бюджетных вариантов кирпича, металла или дерева. Нужно помнить, что чем дороже материал, тем дороже и работа, потому что если обычный кирпич могут положить гастарбайтеры, то для германского клинкерного нужны специалисты классом выше.

Можно сделать аккуратно, красиво и удобно из простых материалов. Дешево — не значит плохо, дорого — не значит хорошо. Оптимальный вариант найдется всегда. Просто есть моменты, на которых не надо экономить.

Например, на тротуарной плитке. Лучше сэкономить на возрасте насаждений: взять их небольшими, они все равно вырастут. А вот плитка уже точно не «вырастет».

И лучше не экспериментировать с обработкой дерева, в том числе экономить на пропитках. Не надо дорогой воск заменять лаком, купленным по акции. Иначе это будет на один сезон.

Ландшафт. yolkagarden.ru.

Точно не стоит экономить на архитекторе, поскольку иначе затраты могут быть еще больше, чем планировалось. Если, например, не учтено основание опорных столбов и грунт, фундаменты террасы или беседки, все может изрядно перекосить. Эффект от экономии будет недолгим.

Много зависит от строителей. Мы иногда сталкиваемся с тем, что за работу берут хорошие деньги, но делают как попало.

Как отдыхать будем

— Все начинается с запроса. Как это место будет использоваться? Мы едим прямо в зоне отдыха или все же в доме, а у печи только готовим? Будет ли здесь отдыхать семья из трех-четырех человек или мы планируем приглашать два десятка гостей?

Если места немного, проще установить печь барбекю плюс полтора метра зоны приготовления, чтобы было где развернуться. Но тогда большой компании придется сидеть на чурках и есть с тарелки на коленях. По-хорошему, нужна открытая диванная зона или беседка.

В одном из проектов мы делали довольно длинную каменную подпорную стенку с деревянным покрытием, это удобно тем, что мест для сидения в итоге много.

Ландшафт. yolkagarden.ru.

Я работаю с 2003 года. Раньше была мода на стационарные большие кирпичные печи, чтобы под одной крышей были и барбекю, и мангал, и казан. Сейчас портативная барбекюшница сменила глобальные капитальные постройки.

При этом не обязательно ставить печь, может, просто костер. Сейчас в продаже и на заказ есть интересные костровые чаши, они могут быть резными или просто интересной формы, в виде ромба например. Смотрятся очень стильно.

Надо учесть, что по нормам расстояние от открытого огня до дома должно быть 6−8 метров. И опять же делать поправку на ветер.

Привет , комары

— Место, где готовится еда, по-хорошему, должно быть обеспечено коммуникациями — здесь нужна вода и канализация, если мы не хотим руки вытирать салфетками и носить мытые овощи из домика.

Если возникает необходимость такого стационарного комплекса, то, как правило, он устанавливается где-то близко к террасе дома или идет в блоке с достаточно закрытой беседкой, у которой могут быть, например, панорамные окна.

Есть два варианта: вы будете есть в закрытом дачном домике или вас будут есть комары. Многие не понимают всего ужаса открытых зон отдыха в наших широтах. Это же касается и проектирования загородных домов, когда делают шикарнейшую террасу с дорогущей мебелью, отдыхать на которой невозможно.

Ландшафт. yolkagarden.ru.

Зона отдыха может быть без навеса, но в тени, или с навесом на солнце. Есть деревянные навесы с решеткой, которые не полностью перекрывают солнце, и получится рассеянный свет. Есть из каленого стекла на деревянных стропилах. Будет солнечно, но не сжарит.

Включите свет

— Посиделки в зоне отдыха часто могут затягиваться, так что надо предусмотреть свет. Часто делают один софит на бане, который выедает глаза. Это неудобно.

Нужна подсветка зоны приготовления, причем свет должен падать не на лицо того, кто готовит, а на руки, на мангал, чтобы было видно, куда вы мясо кладете и какого оно цвета.

Здесь нет никаких критериев, дело в эксплуатации, просто надо подумать, как сделать так, чтобы было удобно.

Установить несколько светильников заморочистей и дороже, но в итоге приятнее, чем одну «бьющую» лампу. На самом деле фонари не так дороги, в пределах полутора тысяч каждый. Бюджетный вариант освещения — три светильника вдоль дорожки — обойдется тысяч в десять.

Еще есть момент: стоит установить фонари с желто-оранжевым спектром света в зоне отдыха. Ели это будет белый свет, то комары и мошки прилетят быстрее и будут злее.

Ландшафт. yolkagarden.ru.

Все стили сразу

— Сейчас нет понятия чистого стиля. Ни в архитектуре, ни в дизайне, ни в благоустройстве. Редко когда встречается, например, строгая классика. В отношении дачных участков у людей есть такое представление: это же улица, зачем тут заморачиваться, пусть будет как будет. В итоге получается много деталей, которые иногда не сочетаются друг с другом.

Дача — это не всегда экостиль. Конечно, многие хотят больше дерева. Потому что, наверное, для городского жителя этот материал ассоциируется с природой, натуральностью, с дачным уютом. Но надо понимать, что хорошее дерево — это недешево.

Сейчас люди стали понимать, что оформление участка должно быть в единой стилистике, в том числе с архитектурой дома. И все меньше стало моментов, когда на даче в классическом стиле вдруг появляется почти деревенская резная деревянная беседка.

Есть много информации, но картинки в журналах и интернете, телепередачи с «преображениями» играют иногда дурную роль. Заказчики говорят: «Хочу вот точно как здесь». Приходится убеждать, что в точности все скопировать не получится.

Ландшафт. yolkagarden.ru.

Сайдинг и поликарбонат

— Эстетически люди стали грамотнее, но, скажем так, не все. У нас был один проект, довольно бюджетный, мы придумали красивый спокойный ландшафт, все без изъяна. И вот я приезжаю на объект, а хозяева дачу красным сайдингом «заклеили». Я говорю: «Вы что наделали-то?!» А они: «А нам нравится». Ну, смотрите, вам с этим как-то жить.

Хуже, чем сайдинг и сплошные металлические заборы, могут быть только теплицы из сотового поликарбоната. Это отдельная песня. У меня есть один участок, я над ним два дня плакала. Там так все хорошо: чудесная беседка, красивая деревянная терраса. И этот поликарбонатный монстр с дугами посреди стоит.

Есть же альтернатива — собрать простейшую деревянную теплицу, покрасить или пропитать, и это будет в сто раз лучше смотреться. Я понимаю, что огурцы — это важно, но не до такой же степени.

В идеале площадь участка должна быть хотя бы 10 соток, чтобы огородную и «отдыхательную» зоны можно было визуально разделить. При этом у меня есть участок в четыре сотки, где все удачно совмещено.

Ландшафт. yolkagarden.ru.

Разграничение может быть зеленым экраном — рядом кустарника. Можно сделать грядки на возвышении с мощеными тропинками.

В идеале зоны должны быть отдельными. На террасе все же надо любоваться цветниками и садом, а не кустами картофеля. Еще идеальнее, если весь участок — это зона отдыха, может быть, с несколькими красивыми клумбами с зеленью для стола.

Забудьте о гномах

— Я была в этом году на международном форуме в Питере, там выступал один дизайнер из Бразилии. У него в презентации был отдельный слайд, где гном перечеркнут жирным красным крестом. Ребята, реально хватит. Все эти ужасные лягушки, пеликаны и собаки — просто безвкусица. Это как лебеди из автомобильных шин в нашем ЖКХ-арте.

Я все же сторонник идеи о том, что пространство воспитывает вкус, люди должны видеть вокруг себя красивые, пропорциональные по цвету и фактуре вещи.

Мы сейчас не говорим о сложных арт-объектах, людям не всегда понятно, какой смысл они несут и в чем красота. Но даже если это скульптуры животных или птиц, они все же должны напоминать настоящих. В общем, точно не аисты с огромными открытыми клювами и ногами из арматуры.

Ландшафт. yolkagarden.ru.

Почему альпийские горки — это зло

— Если говорить о клумбах, то в Европе сейчас немного переосмыслили ландшафт, там перестают делать пестрые посадки и предпочитают монокомпонентные массивы. То есть если возникает злаковый цветник, то других видов растений в нем нет.

Смешанные цветники требуют сложного ухода, поскольку разным растениям нужны разные условия — почва, режим полива и освещения. И нужно хорошо все продумать, чтобы это разнообразие уживалось друг с другом, и постараться не сгубить всю красоту в первый же год.

Причем ошибки делают не только сами хозяева участков, но иногда и дизайнеры. Смотришь — на одном квадратном метре и хоста, и барбарис. Первой нужны полутень и обилие воды, второму — прямые солнечные лучи и умеренный полив. Зачем так делать?

Альпийские горки очень популярны. Но дело в том, что под ними понимают любой каменный «пупок» посреди газона с одним кустом какого-либо растения.

Ландшафт. yolkagarden.ru.

Если мы формируем скальный выход среди участка, то у него должна быть какая-то история. Почему, приезжая в Горный Алтай, мы восхищается холмами, из которых выступают камни? Потому что это сделано природой. Потому что возникло не просто так, а из-за естественного движения плит.

И камень не выходит одним столбиком. У нас любят взять какую-то породу и городить из нее свой маленький Стоунхендж. Но не видят, что на камне есть пласты залегания, и для того, чтобы они смотрелись естественно, их надо правильно складывать, а не «против шерсти».

Любая искусственно созданная каменная история не должна быть фальшивой. То же касается и растений. На горке в саду никогда не должны возникать популярные садовые гипсофила или астильба, такого не бывает в природе. А вот можжевельник вырастет и будет гармоничным.

От любой неестественности возникает некий диссонанс. Человек подсознательно чувствует, как должно быть от природы. Поэтому в конечном итоге такое «ну, вроде красиво» накапливается и перерастает в дискомфорт.