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Жизнь

Шашлыки отменяются. Приметы и традиции на Ивана Постного

11 сентября на Руси праздновали День Ивана Постного. А в Православной церкви это — Усекновение главы Иоанна Предтечи. И его отмечают постом. Рассказываем, что нельзя делать (и есть) в этот день, а также приметы и традиции.

Великий пост. Каша
Великий пост. Каша
СС0

Традиции на Ивана Постного

11 сентября во всех церквях совершаются богослужения. Совершают поминовение всех воинов, погибших в сражениях.

К этому времени заканчивались все полевые работы и приближались осенние холода. «Иван Постный пришел, лето красное увел», — гласила народная поговорка. Начинали заготавливать разносолы на зиму.

Но самая главная традиция — соблюдать однодневный строгий пост.

Что нельзя делать 11 сентября

  • Запрещено употреблять в пищу мясо, рыбу и молочные продукты.

  • Нельзя веселиться и устраивать застолья. Это связано с тем, что Иоанн был казнен во время царского пиршества.

  • Остерегайтесь брать в руки любой предмет, по форме напоминающий меч.

  • Не самый лучший день, чтобы копать картошку. Также нельзя срывать яблоки и срезать мак — плохая примета.

  • Не рекомендуется шить, вязать, заниматься рукоделиями. Если сегодня уколоться, порезаться, пораниться другим способом, рана долго будет заживать.

Приметы Иоанна Предтечи

  • Рождённые 11 сентября люди в течение жизни нередко оказываются на распутье, когда нужно принимать судьбоносные решения.

  • Гуся увидеть в небе — к дождю, лебедя — к снегу.

  • Гром гремит — осень будет теплой.

  • Если человек одинок, то ему нужно пойти в церковь и отстоять всю службу. По поверьям, вскоре ему повстречается человек, с которым будет связана судьба.

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