Шашлыки отменяются. Приметы и традиции на Ивана Постного

Традиции на Ивана Постного
11 сентября во всех церквях совершаются богослужения. Совершают поминовение всех воинов, погибших в сражениях.
К этому времени заканчивались все полевые работы и приближались осенние холода. «Иван Постный пришел, лето красное увел», — гласила народная поговорка. Начинали заготавливать разносолы на зиму.
Но самая главная традиция — соблюдать однодневный строгий пост.
Что нельзя делать 11 сентября
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Запрещено употреблять в пищу мясо, рыбу и молочные продукты.
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Нельзя веселиться и устраивать застолья. Это связано с тем, что Иоанн был казнен во время царского пиршества.
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Остерегайтесь брать в руки любой предмет, по форме напоминающий меч.
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Не самый лучший день, чтобы копать картошку. Также нельзя срывать яблоки и срезать мак — плохая примета.
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Не рекомендуется шить, вязать, заниматься рукоделиями. Если сегодня уколоться, порезаться, пораниться другим способом, рана долго будет заживать.
Приметы Иоанна Предтечи
- Рождённые 11 сентября люди в течение жизни нередко оказываются на распутье, когда нужно принимать судьбоносные решения.
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Гуся увидеть в небе — к дождю, лебедя — к снегу.
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Гром гремит — осень будет теплой.
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Если человек одинок, то ему нужно пойти в церковь и отстоять всю службу. По поверьям, вскоре ему повстречается человек, с которым будет связана судьба.