В Барнауле рядом с медицинским университетом обустраивают территорию под сквер. Здесь после сноса киосков появился неожиданный вид на аптеку, которая долгое время была спрятана от глаз прохожих. Altapress.ru узнал у фармацевтов, как они относятся к благоустройству сквера.

Сносить павильоны начали еще в апреле. Сейчас это место расчищено, тротуар вдоль ул. Чкалова засыпали острой щебенкой. На первом этапе благоустройства сделают несколько пешеходных дорожек, установят лавочки и урны. План выполнят ко Дню города. Также высадят 50 деревьев и 40 кустов сирени.

Второй этап — установка памятного знака врачам. Его планируют сделать в 2023 году.

Слева от пешеходного пути замечаю разбитые ступеньки в необычное место. У входа встречает вывеска с надписью «Горная аптека».

Вход в помещение небольшой. Сам магазин очень маленький: полки и торговое место. Пахнет кедром и целебными травами. Здесь продают товары для здоровья из природных компонентов Горного Алтая. Атмосфера передана точь-в-точь, как в XVIII веке.

Фармацевт вежливо приветствует. Она рассказала, что проход к аптеке действительно был загорожен, но покупатели были, просто долго плутали через киоски.

Сейчас местность расчистили, перекресток оживленный, клиентов стало больше. Работники полагают, что после окончания работ по благоустройству, «Горная аптека» станет одной из достопримечательностей сквера.