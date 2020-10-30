Уникальный опыт, смена обстановки и четыре средние барнаульские зарплаты в месяц — убедительные аргументы, которые привлекают молодых людей уезжать работать в Китай. Там ценят русских: оплачивают перелет, жилье и даже питание, при этом не требуя знание китайского. Altapress.ru поговорил с тремя барнаульцами, поработавшими в КНР, и узнал, правда ли, что нашим в Поднебесной лучше, чем сыру в масле.

Из хрущевки — в отель Трампа

Николай Казарин , 33 года , лидер музыкальной группы , выступал в Чэнду , Харбине , Санье , Чунцине и других городах Китая ( октябрь 2016 — ноябрь 2018)

— Пока я собирал музыкальный коллектив в Китай, у нас сменилось 12 человек. У кого-то были семейные проблемы, кому-то не хватало времени, кто-то просто не верил, что это возможно — уехать и получать хорошие деньги. Теперь я уверен: сдаваться не стоит. Думаю, многие в Барнауле хотели бы в другой город, лучшей жизни, большей зарплаты. И это действительно сложно — вырваться, когда ты один, у тебя долги за квартиру и 50 рублей в кармане… Нужно находить в себе силы выбираться из таких ситуаций. Когда мой самолет взлетел, я заплакал. Словно самолет взлетел, а я прежний остался внизу.

Вместе с моим другом и коллегой, барабанщиком Сергеем Гутниковым, мы объехали весь Китай. Около 45 тыс. километров — это как вокруг земного шара и еще немного.

Николай Казарин в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Про визу и контракт

— Мы, как и большинство русских в Китае, работали по контракту. Обычно условия очень гибкие, зависят от того, как договоритесь с работодателем. Кто-то может выпросить пятизвездочный отель со шведским столом, а кому-то хватит «коммуналки» с острой лапшой.

По одному из наших контрактов мы даже смогли изменить условия по заработной плате — договорились, чтобы платили раз в 15 дней, хотя в компании принято это делать в конце следующего месяца. Но я на тот момент с опаской относился к работодателю, и мне пошли на уступки.

Мы работали по рабочей визе — это полностью легальный вариант. По ее правилам, можно трудиться только в том месте, где тебя наняли, например в одном театре или отеле. Но нас еще тайком возили по городам. Однако это не так опасно, как, например, работать фрилансером по бизнес-визе.

Такой вариант дает возможность зарабатывать больше, но фрилансера могут поймать, и тогда штраф около 200 тыс. рублей, месяц тюрьмы и дальнейшая депортация без возможности вернуться в Китай еще несколько лет.

Николай Казарин в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Про условия и зарплату

— Одно время мы жили на берегу моря в пятизвездочном отеле Hyatt — это сеть отелей Дональда Трампа. Мы были на правах гостей и могли пользоваться всеми благами — спортзал, шведский стол… Нам даже вещи стирали. Однажды посчитали, сколько денег потратили бы, если жили так за свой счет, — за год получилось около 2,5 млн рублей на человека. Вообще, за два года работы мы чаще всего жили в пятизвездочных отелях. Исключение, когда меняли гостиницу — тогда нас ненадолго заселяли в квартиру.

Я получал около 100 тыс. рублей в месяц, притом что работал три часа в день. У нас были и выходные, но при таком графике они не особо нужны. Платить ни за что не надо, сцена, где мы работали, в 100 метрах от отеля. Однажды я даже забыл, что сегодня день зарплаты.

Позвонил работодатель и сообщил, что из-за праздников на пару дней задержит выплату. А я думаю: «Зарплата, уже?» Легко забыть, когда рядом лежит кошелек, лопающийся по швам от красных Мао Цзэдунов.

Николай Казарин в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Про Китай и китайцев

— Когда я приземлился в Пекине, мне показалось, что в городе что-то горит, а на самом деле это воздух столицы. Так пахнет технический прогресс (смеется). Заводы работают. Я как будто вернулся в СССР. Кстати, в посольстве меня не поняли, спросили: «What is USSR?» У троих в паспорте написано Russia, а у меня — какие-то другие символы, хотя прилетели из одного места…

Китайцы очень любят Россию и уважают русских. В любом городе, в любом месте я мог завести друга. Например, китайцы сидят, выпивают, в кости играют, видят тебя и сразу машут: мол, чувак, давай с нами. Общаться можно через переводчик либо жестами. Я по-китайски знал всего несколько слов, но и это было необязательно.

Работать с китайцами легко, нас уважали и работодатели, и зрители. Люди, которые приходили на концерт, смотрели на нас как на суперзвезд. Представьте — 30 тыс. человек, и все хотят сфотографироваться с группой, протягивают своих детей для фото. Вообще, мне очень понравились китайцы и их традиции. Я бы с удовольствием остался там на несколько лет, а может, и на всю жизнь.

Николай Казарин в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Однажды была показательная ситуация. Нас 15 часов везли на микроавтобусе выступать в другой город. Мы сильно устали, сдавали нервы: вокруг пустота, холодно, укачивает и непонятно, когда все закончится. Заказчики, которые нас встречали, увидели картину: из автобуса буквально выпадают полуживые подростки и я в гневе.

Отнеслись с пониманием. Очень заботливо обращались с нами на выступлении, обеспечивали всем, чем можно, даже возили на экскурсии по местным достопримечательностям. И главное, что обратно доставили нас сами — по скоростной трассе, на удобных автомобилях.

Про китайскую кухню

— У китайцев в меню всегда рис, фрукты, овощи и какое-нибудь основное блюдо. Они любят конечности — лапки куриные, с ногтями, хвосты каких-то ондатр… Вся еда очень острая. Перец в их рационе играет лечебную роль. Повара заботятся о том, чтобы пища была не только вкусной, но и полезной, даже целительной. Поэтому в китайской кухне так много пряностей, которые часто обладают лечебными свойствами.

Николай Казарин в Китае. Предоставлено altapress.ru. Николай Казарин в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Шоу , которое всегда с тобой

Алена Грачева , 24 года , танцовщица в клубе в Тяньцзине ( февраль 2019 — февраль 2020)

— Мне однажды сказали, что Китай меняет людей. Это правда. Я прожила там год, и сейчас мне трудно в Барнауле. Это на каком-то ментальном, энергетическом уровне… В Китае ты свободный, открытый, лучше узнаешь себя. А в Барнауле, да и вообще в России ты загружен, потому что люди вокруг — закрытые, холодные, замороченные. А там, наоборот, все позитивные, бодрые, на «движе». Я скучаю по этой атмосфере.

Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Про визу и контракт

— Компанию, с которой я подписала годовой контракт, нашла через подругу, у нее уже был опыт работы в Китае. С менеджером мы обговорили зарплату, получение рабочей визы, оплату перелета и жилья. Я никому не советовала бы лететь в Китай через незнакомых людей, потому что бывает всякое. Могут предоставить плохие апартаменты, вовремя не заплатить…

Бывают опасные ситуации, когда ты уже прилетел, а работодатель затягивает с визой. А в Китае очень строгие проверки. Моего знакомого, который работал по бизнес-визе, на месяц посадили в тюрьму и выписали большой штраф. Дело в том, что бизнес-виза позволяет приезжать в Китай на встречи, переговоры, выставки, проверку товара, при этом не осуществляя трудовую деятельность. Чтобы трудиться и получать зарплату от китайских работодателей, нужна рабочая виза.

Я работала танцовщицей в шоу-балете клуба. Помимо танцев гоу-гоу и постановок мы еще «летали» на тросах под потолком. Поэтому в контракте также прописывали, что в случае травмы оплатят лечение. Травмы, к сожалению, были. Одна бесстрашная девушка танцевала без страховки и упала прямо на гостей. Сломала ногу. Вылечилась, больше страховкой не пренебрегала…

Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Про условия и зарплату

— Каждый день в десять часов вечера мы приходили на работу, в два часа ночи уходили домой. Работать было просто, потому что китайцам не нужны сильные хореографические навыки. Им скорее нужно шоу — яркие, даже «фриковые» костюмы, накладные ресницы, свет и музыка. Поэтому напрягало только то, что нужно каждый день ярко краситься, что-то с волосами делать, на каблуках ходить — мне пришлось потом сделать две операции на пальцах.

Первые полгода у меня было всего три выходных. Вообще, каждый мог брать два выходных в месяц, но, когда все твои коллеги и друзья работают, особо нечего делать. Мы жили с девушками-коллегами вчетвером в большой квартире — у каждой своя комната.

Питались сами, но еда в Китае недорогая, даже дешевле, чем в Барнауле. Притом что зарплата намного выше — в месяц я зарабатывала примерно 85 тыс. рублей.

Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Про Китай и китайцев

— Китай — своеобразный. Когда я только приехала, мне очень не понравилось: там душно, плохо пахнет… Воздух как будто с примесью китайской лапши, много смога и все серое. Центр, конечно, отличается, но в районах — старые потрепанные дома. И много китайцев. Они, к слову, не очень чистоплотные. Например, люди сидят в дорогом клубе, едят — и кидают что-то себе под ноги, плюются.

Еще у них есть застольная традиция: брать большую чашку, смешивать там несколько видов алкоголя и передавать по кругу. Пьют они много — до того, что засыпают, даже когда громко играет музыка и все вокруг веселятся.

Зато по сравнению с русскими китайцы очень сдержанные. Они пьют и едят, но не танцуют. Поэтому в Китае популярны танцоры-иностранцы. Еще есть профессия «пати-пипл»: это люди, которые просто танцуют в клубе, чтобы создать атмосферу. Вообще, если ты иностранец и придешь в клуб, для тебя все будет бесплатно. Выделят специальный столик, принесут тарелки с фруктами, алкоголь. Мы для них очень красивые, желанные гости.

Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru. Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru. Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Китай западает в душу. Хоть и устаешь, но получаешь хорошие деньги. При этом нет существенных трат — можно откладывать. А еще китайцы очень смешные. Мы постоянно с ними шутили, у них всегда легкая атмосфера, приподнятое настроение. В Китае тебе даже мусорщик улыбнется.

Про китайскую кухню

— Там много кафе с традиционной китайской кухней. Они называются «чифаньки». Там очень дешево. Например, большой контейнер риса, мяса и овощей под соусом — около 150 рублей. И он настолько большой, что все ты не съешь. Иногда пробовали лягушек, личинок каких-то, саранчу — на вкус как мойва.

Однажды мы ужинали в HotPot. Это необычный ресторан, куда нас с подругой пригласил ее китайский приятель. Вы садитесь за стол со специальным углублением для супа. Там варится бульон, в котором можно приготовить все, что есть на столе, — овощи, мясо. А у нас на столе лежали мозги… Мозги свиньи. На вкус как кишки. Но для китайцев это деликатес: когда угощают, неловко отказаться, ведь это только для дорогих гостей.

Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru. Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru. Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru. Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru. Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru. Алена Грачева в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Пирожки с адреналином

Ксения Малахова , 20 лет , учитель английского языка в языковой школе в Пекине ( август 2019 — февраль 2020)

— Китай — это крутой опыт и отличная возможность накопить денег. Но главное — приезжать с определенной целью, чтобы не застрять там из-за легкого заработка на много лет. Потому что развития, конечно же, для тебя там никакого нет, если ты не знаешь или не учишь китайский и не хочешь переезжать туда жить навсегда.

Ксения Малахова в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Про визу и контракт

— Я работала по бизнес-визе, хотя и не имела права по ней трудиться. Для рабочей визы был нужен бакалавриат. Я подписала контракт с тренинг-центром (языковой школой), но в случае с моей профессией это просто бумажка, потому что с 2016 года официально работать учителем в Китае могут только граждане страны.

Даже наличие рабочей визы не гарантирует безопасность. Могут прийти с проверкой, и, если увидят, что ты ведешь урок, посадят в тюрьму или выпишут штраф с депортацией.

Чтобы проверок было меньше или вообще не было, лучше работать подальше от центра города. Например, у меня за полгода была всего одна проверка, но у некоторых моих друзей-учителей бывало и по три в неделю. В таких случаях вас обычно прячут, но я бы поскорее увольнялась из подобных мест, потому что китайцы всегда будут говорить, что у них связи, и обещать «крышу», но верить можно только тому, что видишь на деле.

Ксения Малахова в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Самую большую роль в работе учителем английского играет акцент: если он ярко русский, будет тяжело найти работу. Китайцы, как правило, говорят родителям учеников, что ты из Канады или США, а сами экономят и устраивают русских, потому что у носителей языка зарплата выше в два-три раза. Это срабатывает, потому что родители сами редко понимают по-английски, но они могут услышать акцент.

Но в Китай едет много ребят и с нулевым знанием английского. Они могут устроиться на работу в детские сады, где ты просто проводишь время с ребятишками. А в тренинг-центры без твердого английского не устроят. Туда детей целенаправленно приводят для изучения языка, и родители сначала смотрят твой урок, а только потом оплачивают полугодовое или годовое обучение.

Про условия и зарплату

— По условиям контракта у меня было жилье — двухкомнатная квартира — и премия раз в год. Питания не было, его обычно предоставляют только в детских садах. Жила рядом с работой, зарплату получала вовремя — около 115 тыс. рублей в месяц. На первый взгляд, наверное, это мало — я бы и в российской столице могла столько заработать. Но еда и все остальное очень дешевые, поэтому Китай — отличное место, чтобы накопить денег на свои цели.

Ксения Малахова в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Про Китай и китайцев

— Я жила в Пекине. Это невероятно большой город, но, как и весь Китай, примерно одинаковый, за исключением центра и исторических мест со старой архитектурой. Похож на Россию обилием многоэтажек и торговых моллов. Запомнились огромные парки, в которых можно гулять весь день и не обойти целиком, небоскребы и старые улочки — хутонги — со множеством маленьких кафешек, кофеен и магазинчиков.

Китайцы отличаются от нас: они очень громкие, чавкают и плюются. Запомнилось, как однажды на отдыхе женщина выщипывала мужчине волосы в носу, после чего я понадеялась, что больше никогда не поеду в Китай. Удивительно, как при таком невероятном технологическом прогрессе люди остаются такими «простыми». Еще они как будто не могут думать самостоятельно: если есть какие-то правила, они, как роботы, не нарушают порядок.

Один раз я опоздала на работу на одну минуту и сразу получила штраф. Когда ходишь по городу, есть ощущение, что вокруг не люди, а механизмы. Наверное, так влияет режим в стране.

Ксения Малахова в Китае. Предоставлено altapress.ru. Ксения Малахова в Китае. Предоставлено altapress.ru. Ксения Малахова в Китае. Предоставлено altapress.ru. Ксения Малахова в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Про китайскую кухню

— Китайская кухня — это множество вариаций риса: рис сам по себе, рисовые булочки, рисовые лепешки, рисовая лапша, рисовые сладости. Больше всего я любила рисовые пирожки (баоцзы) с разными начинками: капуста, тофу и другие. Я их пробовала на свой страх и риск, не понимая, что это, но чаще всего было вкусно. Стоили они 15 рублей! Также из стритфуда очень любила блин, завернутый как шаурма, с яйцом, мелкопорубленной полусырой картошкой и овощами.

Также мы ели в «чифаньках». Там я брала какую-нибудь лапшу с яйцом или рис с овощами, суп. Цена — от 120 до 300 рублей. Там можно было и просто рис готовый купить, если лень варить.

Все это, конечно, очень калорийное, поэтому чаще я закупалась в продуктовых овощами и фруктами и готовила сама. Цены очень низкие: огромный пучок шпината — 30 рублей, манго — 100 рублей за полкило, батат — 30 рублей за полкило… В общем, продуктовая корзина на неделю мне выходила примерно в тысячу рублей.

Ксения Малахова в Китае. Предоставлено altapress.ru.

Китайские корпоративы обычно проходят в ресторанах, где стоит большой стол, посреди которого — крутящаяся круглая поверхность, и все блюда на ней общие. Выглядят они неприятно и странно на первый взгляд, но, когда пробуешь, оказываются вкусными: это либо овощи в каком-нибудь соусе, либо что-то запеченное. Из интересных ресторанов еще запомнился HotPot.

Алина Шевчук