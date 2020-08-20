Щуплый урожай. Алтайский край рискует остаться без овсяных хлопьев

Качественные показатели овса в 2020 году довольно низкие, констатировала директор алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» Мария Шостак.

«Те партии, которые к нам поступили, показывают низкий натурный вес, очень много щуплого зерна. Такой овес сложно применить для переработки хлопьев. И это может сказаться на нашей переработке, на тех предприятиях, которые выпускают хлопья, зерновые завтраки и перерабатывают эту культуру», — отметила специалист.