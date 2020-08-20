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Жизнь

Щуплый урожай. Алтайский край рискует остаться без овсяных хлопьев

Качества урожая овса беспокоит алтайских аграриев. Пока специалисты не спешат делать окончательные оценки, но край рискует остаться без овсяных хлопьев. Об этом сообщили «Вести Алтай».

Овес. Поле. Зерно
Овес. Поле. Зерно
СС0

Качественные показатели овса в 2020 году довольно низкие, констатировала директор алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» Мария Шостак.

«Те партии, которые к нам поступили, показывают низкий натурный вес, очень много щуплого зерна. Такой овес сложно применить для переработки хлопьев. И это может сказаться на нашей переработке, на тех предприятиях, которые выпускают хлопья, зерновые завтраки и перерабатывают эту культуру», — отметила специалист.

Овсяные хлопья.
Овсяные хлопья.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Итоговые показатели будут известны после уборки яровых культур.

Зато качество зерна улучшилось по сравнению с прошлым годом.

«В этом году засуха с большим количеством солнечных дней сказалась на качестве алтайской пшеницы. Например, пшеницы 3 класса сейчас 40% выявлено, пшеницы 4 класса — 48% и пятого класса всего 12%. В прошлом году пшеницы 5 класса было выявлено в это время 30%. А 5 класс — это непродовольственная пшеница с низкой клейковиной», — поделилась Мария Шостак.

По данным на 17 августа, в Алтайском крае зерновые и зернобобовые культуры убрали с площади более 760 тысяч гектаров (23%). Аграрии намолотили более миллиона тонн зерна.

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