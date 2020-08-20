Щуплый урожай. Алтайский край рискует остаться без овсяных хлопьев

Качественные показатели овса в 2020 году довольно низкие, констатировала директор алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» Мария Шостак.
«Те партии, которые к нам поступили, показывают низкий натурный вес, очень много щуплого зерна. Такой овес сложно применить для переработки хлопьев. И это может сказаться на нашей переработке, на тех предприятиях, которые выпускают хлопья, зерновые завтраки и перерабатывают эту культуру», — отметила специалист.
Итоговые показатели будут известны после уборки яровых культур.
Зато качество зерна улучшилось по сравнению с прошлым годом.
«В этом году засуха с большим количеством солнечных дней сказалась на качестве алтайской пшеницы. Например, пшеницы 3 класса сейчас 40% выявлено, пшеницы 4 класса — 48% и пятого класса всего 12%. В прошлом году пшеницы 5 класса было выявлено в это время 30%. А 5 класс — это непродовольственная пшеница с низкой клейковиной», — поделилась Мария Шостак.
По данным на 17 августа, в Алтайском крае зерновые и зернобобовые культуры убрали с площади более 760 тысяч гектаров (23%). Аграрии намолотили более миллиона тонн зерна.