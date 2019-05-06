Шедевры в миниатюре: американка рисует картины на губах

Американка Райян Келли рисует на губах популярных персонажей поп-культуры: Дейенерис, Аквамена, Форреста Гампа, Мэрилин Монро и многих других.

Она копирует с помощью кисточек, помады и косметических пигментов знаменитые логотипы, граффити, фотографии звезд и кадры из фильмов.

Келли работает визажистом в Мэриленде. «Губную живопись» девушка практикует около четырех лет, пишет mail.ru.