Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 мая 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Шедевры в миниатюре: американка рисует картины на губах

Американка Райян Келли рисует на губах популярных персонажей поп-культуры: Дейенерис, Аквамена, Форреста Гампа, Мэрилин Монро и многих других.

Мэрилин Монро.
Мэрилин Монро.
wikipedia.org

Она копирует с помощью кисточек, помады и косметических пигментов знаменитые логотипы, граффити, фотографии звезд и кадры из фильмов.

Келли работает визажистом в Мэриленде. «Губную живопись» девушка практикует около четырех лет, пишет mail.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость