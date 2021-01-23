Шеф-повар раскрыл рецепт курицы «ресторанного уровня»

Шеф-повар Оли Мартин, победитель шоу MasterChef поделился с рецептом жареной курицы «ресторанного уровня». Об том пишет РИА Новости со ссылкой на таблоид The Daily Mail.

Жарить курицу необходимо с большим количеством масла, уверен шеф-повар.

«Я поливаю ее раз в десять минут в течение первого получаса, кроме последних 20−30 минут, это помогает кожице стать красивой и хрустящей», — рассказал шеф-повар. Он добавил, что курице необходимо дать отстояться в течение половины от того времени, что она жарилась, что сделает ее сочной.

Зачастую курицу пережаривают, потому что опасаются, что она останется сырой, утверждает Мартин. Однако бояться не стоит, нужно «иметь немного веры», говорит шеф-повар, и проверять готовность при помощи надреза.

Вкус курицы зависит от ее качества, поэтому повар советует серьезнее отнестись к выбору продукта, а также не выбрасывать остатки птицы после готовки — на их основе лучше сделать куриный суп.