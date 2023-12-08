8 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Схема трамвайных маршрутов изменилась в морозный день в Барнауле

Питающий кабель повредился в районе улиц Антона Петрова и Малахова. Из-за этого временно изменили схему движения трамвайных маршрутов №5,7,9,10, сообщает мэрия.

Общественный транспорт зимой. Трамвай.
Общественный транспорт зимой. Трамвай.
Настасья Коваленко

Трамвайный маршрут № 5: пл. Свободы - ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр.Космонавтов – Мясокомбинат. В обратном направлении также.

Трамвайный маршрут №7: депо №3 – ул. Малахова – далее по маршруту. В обратном направлении также.

Трамвайный маршрут №9: Докучаево – ул. Попова - пр.Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова - ул. Антона Петрова - ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Попова - Докучаево.

Трамвайный маршрут №10: ост.Докучаево – ул. Малахова – ул.Северо-Западная - пр. Калинина – пр. Космонавтов – Поток - пр. Космонавтов - пр. Калинина - ул. Северо-Западная, далее по маршруту.

Подрядчик устраняет повреждения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость