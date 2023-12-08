Схема трамвайных маршрутов изменилась в морозный день в Барнауле

Трамвайный маршрут № 5: пл. Свободы - ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр.Космонавтов – Мясокомбинат. В обратном направлении также.
Трамвайный маршрут №7: депо №3 – ул. Малахова – далее по маршруту. В обратном направлении также.
Трамвайный маршрут №9: Докучаево – ул. Попова - пр.Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова - ул. Антона Петрова - ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Попова - Докучаево.
Трамвайный маршрут №10: ост.Докучаево – ул. Малахова – ул.Северо-Западная - пр. Калинина – пр. Космонавтов – Поток - пр. Космонавтов - пр. Калинина - ул. Северо-Западная, далее по маршруту.
Подрядчик устраняет повреждения.