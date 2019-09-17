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Жизнь

Шепелев призвал семью Заворотнюк сделать публичное заявление

Телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к семье актрисы Анастасии Заворотнюк с призывом избежать его ошибки во время болезни певицы Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев.
Дмитрий Шепелев.
instagram.com/dmitryshepelev

По сообщениям СМИ, у Заворотнюк диагностировали глиобластому. Актриса пыталась лечиться в Польше, однако работа врачей не дала результата.

Рак мозга несколько лет назад унес жизнь и певицы Жанны Фриске. Супруг певицы Шепелев обратился к семье Заворотнюк с просьбой избежать его ошибки, пишет riafan.ru.

Он призвал родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» выступить с официальным заявлением. В эфире передачи «Пусть говорят» он подчеркнул, что гласность освободит их семью от домыслов, сплетен и слухов, а также позволит сконцентрироваться на помощи Заворотнюк.

«Человек публичный обязан сказать, что с ним происходит», — объявил Шепелев.

Сестра Жанны Фриске подтвердила, что семья певицы скрывала информацию о ее болезни. Звезду помещали в клиники под чужими фамилиями.

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