На горнолыжных склонах Шерегеша началась подготовка к фестивалю Grelka Fest

Кузбасский Шерегеш называют главным горнолыжным курортом Сибири. Экстремалы съезжаются сюда со сноубордами и горными лыжами отовсюду.

Один и самых зрелищных праздников Шерегеша — фестиваль Grelka Fest, когда со склонов участники съезжают в одних купальниках. Как правило, это происходит в апреле — на закрытие сезона. Этот фестиваль попал в книгу рекордов Гиннеса. Каждый год становится все больше участников.

Так, 18 апреля 2015 года 1835 горнолыжников и сноубордистов в купальных костюмах скатились с горы Зелененькая во время ежегодного фестиваля. Рекордный спуск зафиксировали видеокамеры, установленные на всем протяжении трассы и беспилотном вертолете. В 2013 году на этом же мероприятии с горы одновременно съехали 700 обнаженных райдеров.

Полуголые райдеры устанавливают новый мировой рекорд на Grelka Fest. Шерегеш , 18 апреля 2015 года. vk.com/grelkafest

Новосибирский фотограф Слава Степанов показал, как выглядят склоны и сам горнолыжный курорт сегодня.

Ранее Дмитрий Медведев перед совещанием покатался на горнолыжном курорте в Шерегеше. Тогда, в 2016 году, из-за приезда Медведева многие туристы застряли в пробке по пути на Шерегеш. На курорте ввели пропускной режим, у взрослых горнолыжников спрашивали паспорт, а у детей — свидетельство о рождении.

Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio». Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.

С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.