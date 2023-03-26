26 марта
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Жизнь

На горнолыжных склонах Шерегеша началась подготовка к фестивалю Grelka Fest

Кузбасский Шерегеш называют главным горнолыжным курортом Сибири. Экстремалы съезжаются сюда со сноубордами и горными лыжами отовсюду.

Шерегеш.
Шерегеш.
Слава Степанов, https://gelio.livejournal.com/

Один и самых зрелищных праздников Шерегеша — фестиваль Grelka Fest, когда со склонов участники съезжают в одних купальниках. Как правило, это происходит в апреле — на закрытие сезона. Этот фестиваль попал в книгу рекордов Гиннеса. Каждый год становится все больше участников.

Так, 18 апреля 2015 года 1835 горнолыжников и сноубордистов в купальных костюмах скатились с горы Зелененькая во время ежегодного фестиваля. Рекордный спуск зафиксировали видеокамеры, установленные на всем протяжении трассы и беспилотном вертолете. В 2013 году на этом же мероприятии с горы одновременно съехали 700 обнаженных райдеров.

Полуголые райдеры устанавливают новый мировой рекорд на Grelka Fest. Шерегеш, 18 апреля 2015 года.
Полуголые райдеры устанавливают новый мировой рекорд на Grelka Fest. Шерегеш, 18 апреля 2015 года.
vk.com/grelkafest

Новосибирский фотограф Слава Степанов показал, как выглядят склоны и сам горнолыжный курорт сегодня.

Ранее Дмитрий Медведев перед совещанием покатался на горнолыжном курорте в Шерегеше. Тогда, в 2016 году, из-за приезда Медведева многие туристы застряли в пробке по пути на Шерегеш. На курорте ввели пропускной режим, у взрослых горнолыжников спрашивали паспорт, а у детей — свидетельство о рождении.

Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio». Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.

С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.

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