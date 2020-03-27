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Шерегеш закрыли из-за коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев остановил работу горнолыжных курортов, в том числе Шерегеша, пишет «Тайга.инфо».

Шерегеш, горы.
Шерегеш, горы.
Рита Перегудова, altapress.ru

Распоряжение действует до 30 апреля. Горнолыжные комплексы, включая Шерегеш, временно прекратят работу с 30 марта.

«С 27 марта собственникам средств коллективных размещений, относящихся к деятельности горнолыжных комплексов, прекратить бронирование мест в них, оповестить клиентов, ранее забронировавших проживание, о приостановлении деятельности и отменить ранее забронированное проживание», — говорится в распоряжении Цивилева.

Шерегеш, горы.
Шерегеш, горы.
Рита Перегудова, altapress.ru

Представители гостиничного и ресторанного бизнеса в Шерегеше отметили изданию, что в связи с закрытием курорта они понесут большие убытки.

«Денег много теряем. Снега столько, что до мая можно было бы работать. Весна в Шерегеше поздно началась, солнечных дней было мало в марте. А сейчас погода отличная. Можно сказать, что бархатный сезон только начался и вот мы закрываемся. Понимаем что карантин, но для бизнеса очень большой удар», — рассказал управляющий бара «Горный патруль» Константин Кошкин.

По его словам, судя по погоде, на курорте еще месяц можно было отдыхать.

Ранее сообщалось, что в России закроют все места отдыха на курортах. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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