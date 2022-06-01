Шесть богатырей родились в Кузбассе

В Кузбассе родились шестеро малышей с весом больше пяти килограммов, сообщает «Сибдепо». Самый крупный ребёнок имеет вес 5 720 кг.

Всего в регионе января по март 2022 года на свет появились 4 936 детей. Из них 37 малышей родились с весом меньше 1 кг.

Среди новорожденных за три месяца в Кузбассе было 2 493 мальчика и 2 443 девочки, а 64 семьях появились двойни.

Всего на начало 2022 года численность несовершеннолетних граждан в Кузбассе составляла 559,7 тыс. человек, что составляет 21,5% от общей численности региона.

Ранее в Кузбассе богатырь родился при необычных обстоятельствах.

Кстати, накануне altapress.ru рассказал, как в Барнауле выхаживают крошечных детей с врожденными патологиями.