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Жизнь

Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

68 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Алтайском крае за последние сутки, проинформировали 19 сентября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

«За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 68 инфицированных, выздоровело 122 пациента, смертельных случаев — 6, из них от коронавирусной инфекции — 3», — говорится в сообщении.

По последним данным, всего в крае количество инфицированных — 12 914, количество выписанных по выздоровлению — 11 569 человек.

«Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение — 927 человек, из них в госпиталях находятся 924 пациента, амбулаторное лечение получают 3 пациента», — добавляют в оперштабе.

За весь период пандемии скончались 418 человек, а за прошедшие сутки — 6 пациентов. Из них от COVID-19 — 3 человека, иные причины смерти — 3 человека.

От коронавирусной инфекции всего скончались 166 человек, по иным причинам смерти — 248 человек; на экспертизе находятся 4 случая.

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