Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

«За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 68 инфицированных, выздоровело 122 пациента, смертельных случаев — 6, из них от коронавирусной инфекции — 3», — говорится в сообщении.
По последним данным, всего в крае количество инфицированных — 12 914, количество выписанных по выздоровлению — 11 569 человек.
«Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение — 927 человек, из них в госпиталях находятся 924 пациента, амбулаторное лечение получают 3 пациента», — добавляют в оперштабе.
За весь период пандемии скончались 418 человек, а за прошедшие сутки — 6 пациентов. Из них от COVID-19 — 3 человека, иные причины смерти — 3 человека.
От коронавирусной инфекции всего скончались 166 человек, по иным причинам смерти — 248 человек; на экспертизе находятся 4 случая.