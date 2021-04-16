Шесть человек умерло за сутки от коронавируса в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 68 пациентов, умерло 6 человек, сообщили 16 апреля в оперштабе.

Лечение в ковидных госпиталях от коронавируса продолжает 921 человек, еще 319 находятся там с вирусной пневмонией.

В реанимациях 206 пациентов, 82 из них на аппаратах ИВЛ.

Общее число заболевших в регионе достигло 48 535 человек. Выздоровели всего 43 510, умерло 2 860 человек.

Новые случаи