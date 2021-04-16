Шесть человек умерло за сутки от коронавируса в Алтайском крае

Лечение в ковидных госпиталях от коронавируса продолжает 921 человек, еще 319 находятся там с вирусной пневмонией.
В реанимациях 206 пациентов, 82 из них на аппаратах ИВЛ.
Общее число заболевших в регионе достигло 48 535 человек. Выздоровели всего 43 510, умерло 2 860 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 24, Бийск — 9, Рубцовск — 8,
- Бийский район — 6,
- Петропавловский район — 4,
- Заринск, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Залесовский, Калманский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский, Смоленский, Суетский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный районы — по 1 заболевшему.