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Жизнь

Шесть человек умерло за сутки от коронавируса в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 68 пациентов, умерло 6 человек, сообщили 16 апреля в оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Лечение в ковидных госпиталях от коронавируса продолжает 921 человек, еще 319 находятся там с вирусной пневмонией.

В реанимациях 206 пациентов, 82 из них на аппаратах ИВЛ.

Общее число заболевших в регионе достигло 48 535 человек. Выздоровели всего 43 510, умерло 2 860 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 24, Бийск — 9, Рубцовск — 8,
  • Бийский район — 6,
  • Петропавловский район — 4,
  • Заринск, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Залесовский, Калманский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский, Смоленский, Суетский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный районы — по 1 заболевшему.
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