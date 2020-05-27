Шесть человек заболели коронавирусом в алтайском интернате

Среди инфицированных 5 сотрудников интерната и один постоялец.

По данным министерства соцзащиты Алтайского края, учреждение работает в режиме самоизоляции с 27 апреля.

Сотрудники дома-интерната обеспечивают работу учреждения посменно, со сдачей анализов перед каждой сменой. К работе в первой смене после проведенного тестирования приступили 48 сотрудников.

Через неделю после завершения смены у одного из сотрудников появились симптомы заболевания, он был госпитализирован в лечебное учреждение. Анализ на коронавирус дал положительный результат.

«В связи с этим в двадцатый числах мая проведено тестирование всех проживающих и сотрудников интерната, в том числе контактных лиц работавших в первой смене. В результате тестирования было выявлено заболевание еще у 4 сотрудников, работавших в первой смене, которые с 12 мая находились дома и не имели контакта с проживающими в доме-интернате», — заявили в оперштабе.