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Жизнь

Шесть человек заболели коронавирусом в алтайском интернате

В Рубцовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлены 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 27 мая оперативный штаб.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Среди инфицированных 5 сотрудников интерната и один постоялец.

По данным министерства соцзащиты Алтайского края, учреждение работает в режиме самоизоляции с 27 апреля.

Сотрудники дома-интерната обеспечивают работу учреждения посменно, со сдачей анализов перед каждой сменой. К работе в первой смене после проведенного тестирования приступили 48 сотрудников.

Через неделю после завершения смены у одного из сотрудников появились симптомы заболевания, он был госпитализирован в лечебное учреждение. Анализ на коронавирус дал положительный результат.

«В связи с этим в двадцатый числах мая проведено тестирование всех проживающих и сотрудников интерната, в том числе контактных лиц работавших в первой смене. В результате тестирования было выявлено заболевание еще у 4 сотрудников, работавших в первой смене, которые с 12 мая находились дома и не имели контакта с проживающими в доме-интернате», — заявили в оперштабе.

В результате сплошного тестирования проживающих, выявлен еще один заболевший. Его госпитализировали.

Симптомов заболевания у проживающих нет.

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