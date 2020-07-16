+215. Шесть пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

Большинство новых случаев в Барнауле — 153.
Также заболевания выявлены в Рубцовске — 30 человек, Бийске — 5, Павловском районе — 5, Егорьевском районе — 3, Рубцовском районе — 3, Троицком районе — 2, Первомайском районе — 2, Курьинском районе — 2, Баевском районе — 1, Заринске — 1, Красногорском районе — 1, Новоалтайске — 1, Новичихинском районе — 1, Петропавловском районе — 1, Поспелихинском районе — 1, Хабарском районе — 1, Шипуновском районе — 1, Шелаболихинском районе — 1.
За сутки скончалось шесть человек: двое — от COVID-19, четыре — от иных причин смерти. За весь период скончалось 142 человека.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 6755 человек. Тяжелобольных — 100, на аппаратах ИВЛ — 25.
Всего выздоровело 4301 человек.
Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей за сутки увеличилась и составляет на сегодня 80%.