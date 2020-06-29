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Жизнь
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Шесть проектов реализуют жители Заринска с помощью грантов программы «Стальное дерево»

Алтай-Кокс и социальный партнер Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» — поддержали шесть актуальных проектов из 11 поданных жителями Заринска для участия в грантовой программе «Стальное дерево» в 2020 году.

Программа «Стальное дерево»
Программа «Стальное дерево»
Фото Группы НЛМК

Получателей грантов до 300 тыс. рублей определили в результате конкурсного отбора заявок. В состав жюри вошли руководители завода, фонда «Милосердие», администрации города.

Евгения Донских
Евгения Донских
Фото Группы НЛМК

Евгения Донских,
директор благотворительного фонда НЛМК «Милосердие»:

Программа «Стальное дерево» рассчитана на активных и неравнодушных. Таким людям она дает реальную возможность сделать мир вокруг себя лучше. Ежегодно проекты жителей Заринска направлены на развитие социально-значимых инициатив, они успешно реализуется и находят позитивный отклик.

Одобренные проекты ориентированы на благоустройство территории, улучшение качества жизни и развитие спорта в Заринске.

Сотрудник заводской теплоэлектроцентрали Станислав Архипов с командой волонтеров намерен продолжить благоустройство спортивной площадки на территории средней школы № 1 Заринска — установить футбольные ворота, волейбольную сетку, ограждения для игры в лапту.

По проекту сотрудницы дирекции по персоналу завода Анастасии Орликовой на территории Центра детского творчества Заринска подготовят площадку для тренировок и проведения городских соревнований по изучению правил дорожного движения.

Житель Заринска Дмитрий Проскоряков планирует выполнить ремонт зала для занятий армейским рукопашным боем в спортивном клубе «Крепость».

Светлана Шелемба реализует проект «Аист, прилетай!»: около ЗАГСа установят металлическую скульптуру семьи аистов.

Проект Алены Митиной и Любови Кропочевой направлен на тиражирование в заринских школах настольной игры с дополненной реальностью «Узнай Алтай» и проведение по игре городского чемпионата.

Заринчанка Наталья Майбурова планирует приобрести печатное оборудование и выпускать для горожан буклеты о ведении здорового образа жизни.

Выбранные проекты будут реализованы до конца 2020 года при поддержке администрации города, благотворительного фонда «Милосердие» и Алтай-Кокса.

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса реализовали несколько социально значимых проектов, среди которых — обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида, обновление спортивного инвентаря в детском доме. С 2019 года в программе может принять участие любой житель Заринска.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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