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Жизнь

Шесть щенков готовятся заступить на службу в алтайское УФСИН

В Алтайский край привезли щенков немецкой овчарки. Они заступили на службу в УФСИН России по Алтайскому краю. Об этом ведомство сообщило в своем Instagram.

Щенки немецкой овчарки на службе УФСИН.
Щенки немецкой овчарки на службе УФСИН.
https://www.instagram.com/ufsin_ak/

Щенков доставили из питомников служебного собаководства Омской области и Красноярского края.

Сейчас будущие «бойцы» находятся на месячном карантине в кинологическом отделении ИК-3. Там кинологи будут внимательно наблюдать за играми малышей и отмечать их природные качества. Так специалисты определят, для какого направления службы подходит каждый из щенков — специального или общерозыскного.

После этого новички пройдут курс дрессировки и только тогда будут готовы к работе. Они станут заменой служебным собакам, которые скоро уйдут «на пенсию».

Известно, что щенков направят в учреждения УИС Рубцовска, Бийска и Барнаула.

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