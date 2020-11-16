Шесть щенков готовятся заступить на службу в алтайское УФСИН

Щенков доставили из питомников служебного собаководства Омской области и Красноярского края.
Сейчас будущие «бойцы» находятся на месячном карантине в кинологическом отделении ИК-3. Там кинологи будут внимательно наблюдать за играми малышей и отмечать их природные качества. Так специалисты определят, для какого направления службы подходит каждый из щенков — специального или общерозыскного.
После этого новички пройдут курс дрессировки и только тогда будут готовы к работе. Они станут заменой служебным собакам, которые скоро уйдут «на пенсию».
Известно, что щенков направят в учреждения УИС Рубцовска, Бийска и Барнаула.