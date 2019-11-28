Шесть солнечных электростанций хотят построить в Алтайском крае

Компания «Россети Сибирь» готова построить солнечные электрические станции в шести муниципалитетах Алтайского края. Речь об этом шла на встрече губернатора Виктора Томенко с руководством компании.

«Россети» готовы участвовать в федеральных и краевых программах, направленных на повышение надежности электроснабжения региона, сообщается на официальном сайте края.

Энергетики уже изучили возможность строительства солнечных электростанций. В пресс-службе правительства не уточнили, о каких именно шести муниципалитетах идет речь.

Виктор Томенко ответил, что краевые власти готовы рассмотреть предложения энергетиков.

«Мы в первую очередь будем руководствоваться интересами населения региона. Новые проекты в области электроэнергетики — это комфорт, надежность и спокойствие жителей края», — подчеркнул он.

Также «Россети» готовы инвестировать в строительство распределительных сетей и развитие уличного освещения.

В июле сообщалось, что в Алтайском крае построят пять солнечных электростанций. Комплексы солнечных батарей появятся в Славгороде, Кулундинском, Курьинском, Калманском и Михайловском районах. Общая мощность пяти электростанций составит 125 МВт, это в половину меньше мощности барнаульской ТЭЦ-2.