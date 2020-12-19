Шестилетняя девочка из России вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров

Анастасия Радзинская из Краснодара во второй раз попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по версии Forbes, заняв седьмую строчку рейтинга, пишет РИА Новости.

Она заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Отмечается, что канал Радзинской называется Like Nastya. Как пишет Forbes, Радзинская входит в рейтинг второй год подряд — в 2019 году она заняла третье место, ее доход составлял 18 млн долларов.

По данным издания, доход Радзинской в этом году составил 18,5 миллиона долларов, общее число просмотров — 39 миллиардов, а подписчиков в совокупности — 190,6 миллиона человек. Кроме того, отмечается, что Настя — единственная девочка в топ-10 YouTube-блогеров.

Первое место в списке, как и год назад, занял Райан Каджи. Ему девять лет, на YouTube он с трехлетнего возраста. В этом году Forbes USA оценил его доходы в 29,5 млн долларов. Он собрал 12,2 млрд просмотров при 41,7 млн подписчиков.

На второе место сразу поднялся новичок рейтинга — блогер Mr. Beast (Джимми Дональдсон). Он заработал 24 млн долларов при 3 млрд просмотрах и 47,8 млн подписчиков.