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16 июля
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Жизнь

Шествие «Бессмертного полка» перенесли на следующий год

Шествие всероссийской акции «Бессмертный полк» 26 июля не состоится, пишет РИА «Новости». Причина — эпидемиологическая обстановка.

Шествие "Бессмертного полка".
Шествие "Бессмертного полка".
Олег Богданов

Такое решение приняли по итогам онлайн-заседания организации.

«Участники отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране», — говорится в сообщении.

Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба движения, Василий Лановой предложил провести шествие в следующем году 9 мая, пишет издание.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?», — предложил Лановой.

Ранее СМИ сообщали, что шествие, назначенное на 26 июля, может быть отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что решение примут исходя из эпидемиологической обстановки в стране.

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