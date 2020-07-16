Шествие «Бессмертного полка» перенесли на следующий год

Такое решение приняли по итогам онлайн-заседания организации.

«Участники отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране», — говорится в сообщении.

Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба движения, Василий Лановой предложил провести шествие в следующем году 9 мая, пишет издание.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?», — предложил Лановой.

Ранее СМИ сообщали, что шествие, назначенное на 26 июля, может быть отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что решение примут исходя из эпидемиологической обстановки в стране.