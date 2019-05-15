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Жизнь

Шифрин рассказал о травле в интернете после его участия в фильме Дудя

Актер и юморист Ефим Шифрин рассказал в инстаграме о травле в Сети после выхода фильма журналиста Юрия Дудя о Колыме, сообщили «РИА Новости».

Ефим Шифрин
Ефим Шифрин
www.instagram.com/koteljnik/

По словам артиста, столько он «не огребал» даже за монолог «Алло, Люся», который принес ему известность в СССР.

В документальном фильме Дудя «Колыма. Родина нашего страха» Шифрин рассказал о судьбе своего репрессированного отца. И о том, каким образом отразилось то время на нем самом. В частности, он рассказал о страхе перед обычными мелочами повседневной жизни, ведь именно за казалось бы незначительные поступки многих и ссылали на Колыму.

В комментариях к посту многие подписчики поблагодарили его за участие в проекте.

«Не берите в голову. Вы не пряник, чтобы всем нравиться. Берегите себя!» — написала одна из пользователей инстаграма.

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