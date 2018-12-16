Шикарные снимки дикого кота-манула сделал московский фотограф на Алтае в 45-градусный мороз

Московский фотограф Владмир Мац приехал в декабре на Алтай снимать снежного барса. Однако ирбис за семь дней путешествия по горам в Кош-Агачском районе ему не попался, зато Владимир смог снять другого дикого кота — манула, пишет сайт Сайлюгемскго национального парка.

Владимир Мац,

фотограф:

Когда москвич приезжает в Горный Алтай в декабре, когда до минус 45 градусов, ветер, печка в УАЗике еле греет и бытовые удобства минимальны, то впору спросить не о цели прибытия, а «все ли у тебя в порядке с головой?

Манул, рассказывают в национальном парке, не менее скрытен, чем снежный барс. Встретить его в дикой природе — большая удача. Как и ирбис, при малейшей опасности, не стремится ретироваться, а затаивается среди камней.

Сотрудники парка заметили манула в урочище Баян-Чаган. Кот пытался сбежать, удивив преследователей.

Алексей Кужлеков,

научный сотрудник национального парка:

Летел как стрела, не смог догнать его. Заняв позицию в сурочьей норе, манул успокоился. У дикого кота, как правило, несколько лежбищ, которые располагаются в местах обитания пищух. Нередки случаи, когда он занимает летние норы грызунов, как этот манул.

Кот наблюдал за людьми из своего укрытия. Выманить кота из норы удалось через полчаса, когда фотографы отошли на несколько метров. Обманутый манул выскочил из убежища и был застигнут врасплох щелчками камер. Селфи с котом не получилось — манул продемонстрировал свои зубы, разрешив снимать только с расстояния. Терпеливо переждав незапланированную фотосессию, животное покинуло место встречи.

Владимир Мац,

фотограф:

Манул для любого фотографа дикой природы — топ-зверь. Это как для гурмана рыба фугу или для блондинки — «Ferrari». Ощущение, как будто выиграл в лотерею. Я слышал, что «манулятники» умудряются его находить, затратив кучу времени и усилий, лишь на краткий миг и на приличном расстоянии. А я сфотографировал даже на телефон! Мы около получаса смотрели с манулом в глаза друг другу.

Съемки манула в Сайлюгемском национальном парке. Декабрь 2018 года. Алексей Кужлеков Съемки манула в Сайлюгемском национальном парке. Декабрь 2018 года. Владимир Мац Съемки манула в Сайлюгемском национальном парке. Декабрь 2018 года. Владимир Мац

Москвич благодарит сотрудников национального парка съемку дикого кота. После удачи с манулом московский фотограф не теряет надежду встретить в национальном парке ирбиса. Барса за это время удалось снять только на фотоловушки, поставленные в Сайлюгеме. Шансы сфотографировать хищника есть, говорит Владимир. судя по темпам восстановления численности редких видов, этот момент наступит довольно скоро, и фотографы смогут подойти к нему на расстояние «фотовыстрела». Помимо манула во время тура зафиксированы аргали, лисы, домовой сыч, сибирские горные козлы, волки и зайцы.