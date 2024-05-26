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Жизнь

Шикарного котика с камышовым окрасом продают в Барнауле

Котика-метиса продают в Индустриальном районе Барнаула. Объявление разместили на сайте "Авито".

Котик-метис.
Котик-метис.
"Авито"

Продавец заявляет: котик необычайно хорош собой. Бобтейл-метис, хвост по породе — короткий и правильной формы. Кот крупный, с ярким камышовым окрасом.

Четверолапый воспитанный, умный и сообразительный, любит людей и тонко чувствует их настроение. Здоров, обработан, приучен к лотку и кастрирован. Очень нуждается в любящих руках.

Также котика могут доставить домой к будущему хозяину.

Ранее персидскую кошечку Барби с интересной мордочкой продавали в Барнауле за 15 тыс. рублей.

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