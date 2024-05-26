Шикарного котика с камышовым окрасом продают в Барнауле

Котика-метиса продают в Индустриальном районе Барнаула. Объявление разместили на сайте " Авито ".

Продавец заявляет: котик необычайно хорош собой. Бобтейл-метис, хвост по породе — короткий и правильной формы. Кот крупный, с ярким камышовым окрасом.

Четверолапый воспитанный, умный и сообразительный, любит людей и тонко чувствует их настроение. Здоров, обработан, приучен к лотку и кастрирован. Очень нуждается в любящих руках.

Также котика могут доставить домой к будущему хозяину.

Ранее персидскую кошечку Барби с интересной мордочкой продавали в Барнауле за 15 тыс. рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале