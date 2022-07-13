Широкая и ровная. Как на Горе в Барнауле делают новую дорожку для велосипедистов и пешеходов

Дорожка строится между ул. Аванесова и Южным трактом. Работы начались в мае, большая часть уже сделана.
Сейчас рабочие занимаются измерениями, равняют щебень и укладывают бордюрный камень и асфальт на оставшемся «голом» участке.
Здесь также появится специальная разметка, указывающая, какая сторона дороги предназначена для пешеходов, а какая — для велосипедистов и самокатчиков.
По готовой части дорожки уже ходят жители города. Также мы заметили одного велосипедиста. «Ездить супер», — коротко прокомментировал он.
Что известно о проекте
Реконструкцией занимается «ДСУ № 4».
Строительные работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Дорожка для пешеходов и велосипедистов будет полностью готова в конце июля.