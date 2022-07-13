13 июля
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Жизнь

Широкая и ровная. Как на Горе в Барнауле делают новую дорожку для велосипедистов и пешеходов

В Барнауле вдоль Змеиногорского тракта строят дорожку для велосипедистов и пешеходов. Совсем скоро барнаульцы смогут прогуляться по ней — с велосипедом или без него. Как идут работы и когда они завершатся — в фоторепортаже altapress.ru.

В Барнауле на Змеиногорском тракте делают велодорожку
В Барнауле на Змеиногорском тракте делают велодорожку
Анна Зайкова

Дорожка строится между ул. Аванесова и Южным трактом. Работы начались в мае, большая часть уже сделана.

Сейчас рабочие занимаются измерениями, равняют щебень и укладывают бордюрный камень и асфальт на оставшемся «голом» участке.

Здесь также появится специальная разметка, указывающая, какая сторона дороги предназначена для пешеходов, а какая — для велосипедистов и самокатчиков.

По готовой части дорожки уже ходят жители города. Также мы заметили одного велосипедиста. «Ездить супер», — коротко прокомментировал он.

Что известно о проекте

Реконструкцией занимается «ДСУ № 4».

Строительные работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Дорожка для пешеходов и велосипедистов будет полностью готова в конце июля.

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