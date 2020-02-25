Широкая масленица в «Горной аптеке»

Для взрослых и детей мы подготовили новую развлекательную программу:
- русские народные игры;
- песни, хороводы и масленичные забавы;
- блины и горячий сбитень каждому гостю;
- рисунки на снегу;
- конкурс «Да здравствуют блины!» с ценными подарками;
- традиционный обряд сжигания чучела и многое другое.
Также в честь Масленицы мы объявляем конкурс «Да здравствуют блины!», в котором вы можете выиграть сертификат в ресторацию сибирской кухни «Горная аптека» номиналом 2000 рублей, серебряную накопительную карту, бесплатную экскурсию в музей или набор алтайской продукции!
Условия конкурса: для участия вам необходимо приготовить блинчики, подходящие под одну из трех номинаций, принести их с собой на празднование Масленицы в «Горной аптеке» и представить на конкурсе. Жюри определит победителей в каждой номинации и вручит подарки.
Номинации:
- «Самый тонкий блин» — оцениваются вкусовые качества блинов, форма, толщина и ажурность (1−2 блина);
- «Самая оригинальная начинка» — оцениваются вкусовые качества блинов и оригинальность сочетания продуктов в начинке (1−2 блина);
- «Блинная композиция» — оценивается оригинальность композиции из блинов, её оформление и подача, аккуратность, форма и цвет блинов (количество блинов в композиции не ограничено).
Ждем вас на Масленицу!
1 марта, начало в 13:00.
Стоимость билета: 150 рублей — детский, 200 рублей — взрослый.
Запись по телефону: