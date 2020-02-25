Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
117

Широкая масленица в «Горной аптеке»

Уже готовы встречать весну? Приглашаем вас на традиционное празднование широкой Масленицы в туристическом центре «Горная аптека», которое состоится 1 марта в 13:00!

Широкая масленица в «Горной аптеке»
Широкая масленица в «Горной аптеке»
Туристический центр "Горная аптека"

Для взрослых и детей мы подготовили новую развлекательную программу:

  • русские народные игры;
  • песни, хороводы и масленичные забавы;
  • блины и горячий сбитень каждому гостю;
  • рисунки на снегу;
  • конкурс «Да здравствуют блины!» с ценными подарками;
  • традиционный обряд сжигания чучела и многое другое.

Также в честь Масленицы мы объявляем конкурс «Да здравствуют блины!», в котором вы можете выиграть сертификат в ресторацию сибирской кухни «Горная аптека» номиналом 2000 рублей, серебряную накопительную карту, бесплатную экскурсию в музей или набор алтайской продукции!

Условия конкурса: для участия вам необходимо приготовить блинчики, подходящие под одну из трех номинаций, принести их с собой на празднование Масленицы в «Горной аптеке» и представить на конкурсе. Жюри определит победителей в каждой номинации и вручит подарки.

Номинации:

  • «Самый тонкий блин» — оцениваются вкусовые качества блинов, форма, толщина и ажурность (1−2 блина);
  • «Самая оригинальная начинка» — оцениваются вкусовые качества блинов и оригинальность сочетания продуктов в начинке (1−2 блина);
  • «Блинная композиция» — оценивается оригинальность композиции из блинов, её оформление и подача, аккуратность, форма и цвет блинов (количество блинов в композиции не ограничено).

Ждем вас на Масленицу!

1 марта, начало в 13:00.
Стоимость билета: 150 рублей — детский, 200 рублей — взрослый.
Запись по телефону: +7 (3852) 53-62-67.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость