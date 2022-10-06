Широкую ярмарку проведут на барнаульском Арбате

Как сообщает городская администрация, барнаульцы смогут купить на ярмарке алтайские продукты (свежемороженные ягоды и грибы) и продукцию для оздоровления на основе алтайских компонентов, спортивное питание, косметику и многое другое.
Также горожане смогут продегустировать алтайские чаи и молочную продукцию.
С 11:30 развлекать горожан будут каратисты и центр эстетического воспитания. Также в 13:00 пройдет мастер-класс по джампингу.
Пройдет ярмарка 8 октября с 10:00 до 16:00.
Ранее altapress.ru узнал, что продают на барнаульской барахолке.