Широкую ярмарку проведут на барнаульском Арбате

Барнаульцев зовут на ярмарку, где можно купить алтайские продукты. Пройдет она на пешеходной улице Мало-Тобольской.

Как сообщает городская администрация, барнаульцы смогут купить на ярмарке алтайские продукты (свежемороженные ягоды и грибы) и продукцию для оздоровления на основе алтайских компонентов, спортивное питание, косметику и многое другое.

Также горожане смогут продегустировать алтайские чаи и молочную продукцию.

С 11:30 развлекать горожан будут каратисты и центр эстетического воспитания. Также в 13:00 пройдет мастер-класс по джампингу.

Пройдет ярмарка 8 октября с 10:00 до 16:00.

Ранее altapress.ru узнал, что продают на барнаульской барахолке.