Шишки, дорожки, иглы: как ловят наркоманов на барнаульских лыжных трассах среди чудесных алтайских сосен

В барнаульских лесах все чаще задерживают наркозависимых, которые ищут в снегу маленькие свертки. Местные жители не раз видели подозрительных людей на «Трассе здоровья», у лыжной базы «Белочка» и не только. В беседе с altapress.ru сотрудник группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков рассказал, как в городе решают проблему запрещенных веществ и почему жители Алтайского края идут на риск, несмотря на серьезные сроки.

Ушли в леса

— Многие горожане утверждают , что видели подозрительных людей на лыжных трассах города. Барнаульцы предполагают , что незнакомцы искали закладки. Есть ли случаи , когда вы ловили преступников в этих местах , поступали ли к вам такие сигналы?

—Да, если раньше вещества прятали в подъездах и на улицах, то сейчас все чаще задерживаем подозреваемых в лесах. Эти люди ведут себя подозрительно, осматривают сугробы и кусты. А сами закладчики маскируются и действуют аккуратно, про них горожане сообщают реже. Преступники становятся хитрее с каждым днем.

Зимой и летом задерживаем людей в лесных массивах, прилегающих к Барнаулу. Это «Трасса здоровья», лыжная база «Белочка», «Динамо» и другие. Преступники ходят по протоптанным дорожкам, не заглядывая в чащу.

— В какое время чаще всего действуют закладчики?

— Ранее они работали по ночам, но вскоре поняли, что так привлекают больше внимания. Согласитесь, человек, который проводит манипуляции с телефоном в лесу в темное время суток, выглядит подозрительно.

Много снега. altapress.ru

Сейчас преступники действуют в разное время, в основном днем, когда в лесу много людей и можно слиться с толпой. Да и те, кто возвращается домой или идет на работу, не смотрят по сторонам, а следуют привычным маршрутом, что упрощает задачу злоумышленникам.

Какие наркотики изымают

— Сколько человек уже удалось задержать и какие именно наркотики были изъяты?

— За 2019 год в Индустриальном районе Барнаула задержали 17 подозреваемых в сбыте наркотических средств. Говорю о тех, с кем работали именно мы — я как старший оперативник и два сотрудника в подчинении. Большую часть закладчиков поймали в лесах и садоводствах.

Чаще всего изымаем различные синтетические наркотические вещества, расфасованные по мелким пакетам. Однако также популярны и натуральные запрещенные вещества, например гашиш, марихуана.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Если еще несколько лет назад наркотики продавали, что называется, из рук в руки, то в настоящее время такого нет. Почти все делают в интернете, а общаются в мессенджерах. Многие задержанные — жители других регионов, которые специально приезжали в Алтайский край.

Методы работы и типичные закладчики

— Как именно вы ловите преступников?

— Бывает, что нам помогают барнаульцы: видят подозрительных людей и сразу же звонят в полицию. Мы постоянно курсируем по району, поэтому быстро реагируем на такие сообщения. Конечно же, проводим и оперативно-розыскную работу.

— Актуальна ли проблема наркотиков для Барнаула?

— Она актуальна для всей России. На борьбу с незаконным оборотом наркотиков направлено много сил. Закладчикам грозят серьезные сроки, но и это их не останавливает.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Если раньше продавцам наркотиков было от 25 лет, то сейчас много несовершеннолетних. И это самое страшное. Бывает, что попадаются 14-летние школьники, их манят легкие деньги.

— Опишите среднестатистического закладчика , что это за человек?

— Чаще всего это молодые люди, студенты. Многие из них приезжают в Барнаул из деревень, нуждаются в деньгах, поэтому идут на преступление. Вдалеке от родительского дома почувствовали свободу и решились.

Конечно, есть и взрослые закладчики. При встречи с ними не подумаешь, что этот человек может быть преступником. Например, в начале 2019 года мы задержали мужчину и женщину, которым за 40. Они приехали из Новосибирска и занимались в краевой столице распространением наркотиков.

Сюда же семья перевезли трех маленьких детей, одному из которых на тот момент было два года. Семья жила в коттедже в районе Солнечной Поляны и не вызывала никаких подозрений. По решению суда подозреваемых поместили в следственный изолятор, а детей органы опеки направили в приют. Задержанным грозило 17 и 19 лет лишения свободы.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Истерики во время задержаний

— А как вообще ведут себя люди при задержании? Понимают ли , что могут надолго угодить за решетку?

— По-разному: одни пытаются оказать сопротивление, другие убегают, но задерживаем всех.

Если говорить о наказании, то все зависит от квалификации статьи и массы наркотиков. По статистике розничным закладчикам грозит от 7 до 11 лет. А тем, кто работает с крупными партиями, — гораздо больше. Однажды во время обыска изымали у молодого человека около 1,5 килограммов наркотиков.

Когда задерживаем студентов, изымаем наркотики, телефон и банковские карты, а молодые люди спрашивают, когда их отпустят домой. Я говорю: «Вы Уголовный кодекс читали, перед тем как решились на такую «работу»?". Отвечают, что нет. Открываю, показываю статьи — начинаются слезы, истерики. Хочется спросить: неужели думали, что за распространение наркотиков ничего не будет?

Борьба с наркотиками. Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

— А могут ли закладчики притвориться наркоманами , чтобы получить меньший срок?

— Это бывает крайне редко. Да и мы не просто так едем и задерживаем первого встречного. Преступление документируется, собираются доказательства.

Палочная система и смягчение статьи 228 УК

— Многие говорят о смягчении наказания по статье 228 УК ( приобретение , хранение , переработка наркотиков без цели сбыта). Как вы считаете , нужно ли это делать?

—Думаю, что наркозависимых людей нужно лечить, отправлять на принудительное лечение. Сейчас на этом делают акцент и многим помогают избавиться от зависимости.

Много людей сидят в тюрьмах по 228-й статье. Если раньше в лидерах были грабежи и различные кражи, то сейчас — наркотики и мошенничества.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

— Наверняка многие боятся , что им могут подбросить наркотики?

— За годы работы ни разу не сталкивался со случаями подбрасывания запрещенных веществ.

Во время обыска помогают служебные собаки, они находят наркотики в местах, о которых даже не подумаешь, например за плинтусом, в детских игрушках.

Если у человека есть при себе что-то запрещенное, то он обычно пытается скрыться от сотрудников полиции. А в случае подозрения мы спокойно подходим к гражданам, представляемся и показываем удостоверения. Бывает, кто-то пугается, тогда успокаиваем и просим позвонить в дежурную часть, чтобы точно убедиться, что мы полицейские. Уже во время разговора становится понятно, связан ли человек с распространением наркотиков.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

— Получается , что так называемой «палочной системы» нет?

— Да, ее не существует. С нас не требуют, чтобы с каждым годом было больше задержанных: сколько есть, столько есть.

Наша деятельность заключается не только в задержании подозреваемых в сбыте или хранении наркотических веществ, но и в профилактике. Мы проводим лекции в школах, на родительских собраниях. Главная задача — снижать уровень преступности.

Опасные районы города и наркозависимые

— А как ловите покупателей наркотиков? Что это за люди?

— В большинстве случаев это барнаульцы, которые постоянно употребляют запрещенные вещества. При задержании эти люди ведут себя спокойно, но иногда пытаются выбросить наркотики и сказать, что у них ничего нет.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Мы осматриваем места происшествий, проводим множество экспертиз. Пугает, что если раньше попадались люди старше 25 лет, то сейчас много молодежи.

— В каких районах Барнаула сложные ситуации с наркотиками?

— Очень много людей задерживают в лесных массивах на территории садоводств, в промзонах города, на вокзале. Большинство закладок делают в домах старого фонда. В новых микрорайонах много камер, поэтому там меньше таких проблем.

— Что делать , если заметил закладчиков в подъезде или у дома?

— Не нужно пробовать задержать самостоятельно. Следует просто позвонить в полицию и подробно рассказать об увиденном. Это можно сделать анонимно, на каждой звонок обязательно отреагируют, информацию проверят. Хочется сказать спасибо людям за бдительность, часто благодаря им удается задержать преступников.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

— Что происходит с изъятыми наркотиками?

— Сначала проводят экспертизу, чтобы определить вид, массу и состав. Когда дело направлено в суд и выносят приговор, создается специальная комиссия, которая согласно протоколу уничтожает запрещенные вещества.

Как устроена работа интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ

По данным источника altapress.ru, это большая сеть, в которой задействовано много людей. В интернет-магазине есть организатор, который стоит за всем многоступенчатым процессом и контролирует каждую стадию. Затем идет оператор, принимающий от закладчиков информацию о том, где лежат наркотики. Он же проводит продажу, на него выходят клиенты.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

В структуру также включены оптовые закладчики, которые привозят в регион крупную партию. Ее хранят на складах, потом наркотики распределяют на мелкие пакетики. Именно этот товар и получают рядовые закладчики. У преступников есть даже своя служба безопасности. Ее представители контролируют закладчиков, которые могут оставить вещества себе.

Человек, употребляющий наркотики, через приложение выбирает что-нибудь подходящее, а затем отправляет деньги. В ответ получает фотографию с координатами закладки и ее описание.