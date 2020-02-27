Шишки, дорожки, иглы: как ловят наркоманов на барнаульских лыжных трассах среди чудесных алтайских сосен

Ушли в леса
— Многие горожане утверждают, что видели подозрительных людей на лыжных трассах города. Барнаульцы предполагают, что незнакомцы искали закладки. Есть ли случаи, когда вы ловили преступников в этих местах, поступали ли к вам такие сигналы?
—Да, если раньше вещества прятали в подъездах и на улицах, то сейчас все чаще задерживаем подозреваемых в лесах. Эти люди ведут себя подозрительно, осматривают сугробы и кусты. А сами закладчики маскируются и действуют аккуратно, про них горожане сообщают реже. Преступники становятся хитрее с каждым днем.
Зимой и летом задерживаем людей в лесных массивах, прилегающих к Барнаулу. Это «Трасса здоровья», лыжная база «Белочка», «Динамо» и другие. Преступники ходят по протоптанным дорожкам, не заглядывая в чащу.
— В какое время чаще всего действуют закладчики?
— Ранее они работали по ночам, но вскоре поняли, что так привлекают больше внимания. Согласитесь, человек, который проводит манипуляции с телефоном в лесу в темное время суток, выглядит подозрительно.
Сейчас преступники действуют в разное время, в основном днем, когда в лесу много людей и можно слиться с толпой. Да и те, кто возвращается домой или идет на работу, не смотрят по сторонам, а следуют привычным маршрутом, что упрощает задачу злоумышленникам.
Какие наркотики изымают
— Сколько человек уже удалось задержать и какие именно наркотики были изъяты?
— За 2019 год в Индустриальном районе Барнаула задержали 17 подозреваемых в сбыте наркотических средств. Говорю о тех, с кем работали именно мы — я как старший оперативник и два сотрудника в подчинении. Большую часть закладчиков поймали в лесах и садоводствах.
Чаще всего изымаем различные синтетические наркотические вещества, расфасованные по мелким пакетам. Однако также популярны и натуральные запрещенные вещества, например гашиш, марихуана.
Если еще несколько лет назад наркотики продавали, что называется, из рук в руки, то в настоящее время такого нет. Почти все делают в интернете, а общаются в мессенджерах. Многие задержанные — жители других регионов, которые специально приезжали в Алтайский край.
Методы работы и типичные закладчики
— Как именно вы ловите преступников?
— Бывает, что нам помогают барнаульцы: видят подозрительных людей и сразу же звонят в полицию. Мы постоянно курсируем по району, поэтому быстро реагируем на такие сообщения. Конечно же, проводим и оперативно-розыскную работу.
— Актуальна ли проблема наркотиков для Барнаула?
— Она актуальна для всей России. На борьбу с незаконным оборотом наркотиков направлено много сил. Закладчикам грозят серьезные сроки, но и это их не останавливает.
Если раньше продавцам наркотиков было от 25 лет, то сейчас много несовершеннолетних. И это самое страшное. Бывает, что попадаются 14-летние школьники, их манят легкие деньги.
— Опишите среднестатистического закладчика, что это за человек?
— Чаще всего это молодые люди, студенты. Многие из них приезжают в Барнаул из деревень, нуждаются в деньгах, поэтому идут на преступление. Вдалеке от родительского дома почувствовали свободу и решились.
Конечно, есть и взрослые закладчики. При встречи с ними не подумаешь, что этот человек может быть преступником. Например, в начале 2019 года мы задержали мужчину и женщину, которым за 40. Они приехали из Новосибирска и занимались в краевой столице распространением наркотиков.
Сюда же семья перевезли трех маленьких детей, одному из которых на тот момент было два года. Семья жила в коттедже в районе Солнечной Поляны и не вызывала никаких подозрений. По решению суда подозреваемых поместили в следственный изолятор, а детей органы опеки направили в приют. Задержанным грозило 17 и 19 лет лишения свободы.
Истерики во время задержаний
— А как вообще ведут себя люди при задержании? Понимают ли, что могут надолго угодить за решетку?
— По-разному: одни пытаются оказать сопротивление, другие убегают, но задерживаем всех.
Если говорить о наказании, то все зависит от квалификации статьи и массы наркотиков. По статистике розничным закладчикам грозит от 7 до 11 лет. А тем, кто работает с крупными партиями, — гораздо больше. Однажды во время обыска изымали у молодого человека около 1,5 килограммов наркотиков.
Когда задерживаем студентов, изымаем наркотики, телефон и банковские карты, а молодые люди спрашивают, когда их отпустят домой. Я говорю: «Вы Уголовный кодекс читали, перед тем как решились на такую «работу»?". Отвечают, что нет. Открываю, показываю статьи — начинаются слезы, истерики. Хочется спросить: неужели думали, что за распространение наркотиков ничего не будет?
— А могут ли закладчики притвориться наркоманами, чтобы получить меньший срок?
— Это бывает крайне редко. Да и мы не просто так едем и задерживаем первого встречного. Преступление документируется, собираются доказательства.
Палочная система и смягчение статьи 228 УК
— Многие говорят о смягчении наказания по статье 228 УК (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта). Как вы считаете, нужно ли это делать?
—Думаю, что наркозависимых людей нужно лечить, отправлять на принудительное лечение. Сейчас на этом делают акцент и многим помогают избавиться от зависимости.
Много людей сидят в тюрьмах по 228-й статье. Если раньше в лидерах были грабежи и различные кражи, то сейчас — наркотики и мошенничества.
— Наверняка многие боятся, что им могут подбросить наркотики?
— За годы работы ни разу не сталкивался со случаями подбрасывания запрещенных веществ.
Во время обыска помогают служебные собаки, они находят наркотики в местах, о которых даже не подумаешь, например за плинтусом, в детских игрушках.
Если у человека есть при себе что-то запрещенное, то он обычно пытается скрыться от сотрудников полиции. А в случае подозрения мы спокойно подходим к гражданам, представляемся и показываем удостоверения. Бывает, кто-то пугается, тогда успокаиваем и просим позвонить в дежурную часть, чтобы точно убедиться, что мы полицейские. Уже во время разговора становится понятно, связан ли человек с распространением наркотиков.
— Получается, что так называемой «палочной системы» нет?
— Да, ее не существует. С нас не требуют, чтобы с каждым годом было больше задержанных: сколько есть, столько есть.
Наша деятельность заключается не только в задержании подозреваемых в сбыте или хранении наркотических веществ, но и в профилактике. Мы проводим лекции в школах, на родительских собраниях. Главная задача — снижать уровень преступности.
Опасные районы города и наркозависимые
— А как ловите покупателей наркотиков? Что это за люди?
— В большинстве случаев это барнаульцы, которые постоянно употребляют запрещенные вещества. При задержании эти люди ведут себя спокойно, но иногда пытаются выбросить наркотики и сказать, что у них ничего нет.
Мы осматриваем места происшествий, проводим множество экспертиз. Пугает, что если раньше попадались люди старше 25 лет, то сейчас много молодежи.
— В каких районах Барнаула сложные ситуации с наркотиками?
— Очень много людей задерживают в лесных массивах на территории садоводств, в промзонах города, на вокзале. Большинство закладок делают в домах старого фонда. В новых микрорайонах много камер, поэтому там меньше таких проблем.
— Что делать, если заметил закладчиков в подъезде или у дома?
— Не нужно пробовать задержать самостоятельно. Следует просто позвонить в полицию и подробно рассказать об увиденном. Это можно сделать анонимно, на каждой звонок обязательно отреагируют, информацию проверят. Хочется сказать спасибо людям за бдительность, часто благодаря им удается задержать преступников.
— Что происходит с изъятыми наркотиками?
— Сначала проводят экспертизу, чтобы определить вид, массу и состав. Когда дело направлено в суд и выносят приговор, создается специальная комиссия, которая согласно протоколу уничтожает запрещенные вещества.
Как устроена работа интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ
По данным источника altapress.ru, это большая сеть, в которой задействовано много людей. В интернет-магазине есть организатор, который стоит за всем многоступенчатым процессом и контролирует каждую стадию. Затем идет оператор, принимающий от закладчиков информацию о том, где лежат наркотики. Он же проводит продажу, на него выходят клиенты.
В структуру также включены оптовые закладчики, которые привозят в регион крупную партию. Ее хранят на складах, потом наркотики распределяют на мелкие пакетики. Именно этот товар и получают рядовые закладчики. У преступников есть даже своя служба безопасности. Ее представители контролируют закладчиков, которые могут оставить вещества себе.
Человек, употребляющий наркотики, через приложение выбирает что-нибудь подходящее, а затем отправляет деньги. В ответ получает фотографию с координатами закладки и ее описание.
Цифра
56,5 кг наркотиков изъяли полицейские в Барнауле в 2019 году. Уничтожено более 40 гектаров дикорастущих наркосодержащих растений.