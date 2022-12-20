Шиворот-навыворот. Как Алиса вернулась в Зазеркалье на первой постковидной губернаторской елке

В новом спектакле Дмитрия Огородникова в Алтайском краевом театре драмы Алиса вновь возвращается в Зазеркалье, постепенно вспоминая прожитые в детстве события. Зрители вместе с героиней откроют для себя новый мир, который отчасти давно знаком. Как это происходит — altapress.ru узнал на предпоказе.

Перед спектаклем персонажи сказки показывают короткую интермедию — обязательную часть для губернаторской елки. В этот раз Дрессировщик с тремя «Слонами» из Зазеркалья выступает с (почти) цирковыми номерами перед детьми и пытается вместе с ними купить у Деда Мороза елку для Алисы.

Сам спектакль с новым годом никак не связан: в Зазеркалье снежного бородатого волшебника мы не встретим.

Большая сцена сама по себе напоминает ни то шахматную доску, ни то причудливую арену цирка. Герои здесь нередко бегают спиной вперед, делают кувырки и переносят Алису с места на место, как шахматную фигуру или тряпичную куклу.

Атмосферу сна навевает не только поведение и пластика героев, но и красное монохромное освещение, временами тревожная музыка. Нередко мы наблюдаем метаморфозы героев: вот только что перед нами стояла Белая Королева — и тут же она оборачивается овечкой, а Шалтай-Болтай уже оказывается не яйцом, а старым «разбитым» петухом.

В мире режиссера Огородникова цветы в зеркальном саду не только говорящие, но и поющие. Персонажи периодически выполняют роль настоящего оркестра и играют живую музыку, на которые ложатся причудливые стихотворение о морже и плотнике и другие.

«Алиса в Зазеркалье» в театре драмы. Дмитрий Лямзин.

Труляля и Траляля исполняют что-то похожее на блюз, переходящее в буги-вуги и обратно. Даже Комар на сцене «пищит» скрипкой. Практически все мелодии — и записанные, и живые — созданы специально для спектакля.

Что касается главной героини — Алиса постоянно испытывает чувство дежавю. Благодаря Черному Королю (которому, как мы знаем, все это снится). Он становится ее невидимым проводником, который напоминает ей об уже пройденном путешествии.

«Когда читаешь „Зазеркалье“, немного „плаваешь“: эта сказка гораздо сложнее, чем „Алиса в стране Чудес“. Потому что как минимум здесь нет антагониста. Есть только путь девочки, которая сталкивается со своей фантазией», — говорила исполнительница роли Алисы Кристина Василенко.

«Алиса в Зазеркалье» в театре драмы. Дмитрий Лямзин.

Эта сказка, воплощенная на сцене театра драмы, может понравиться не только детям, но и взрослым. Спектакль, не привязанный к празднику, останется в постоянном репертуаре, и его можно будет посмотреть в любое время года.

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