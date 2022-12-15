Завод в глаз попал. Как закалялась сталь и варилась овчина на барнаульских предприятиях прошлого века

Altapress.ru собрал ретро-фотографии барнаульских заводов, а также любопытные факты о некоторых из них.

Эти фото (а также многие другие) были опубликованы в сообществе «Барнаул. Юбилейные даты» во «ВКонтакте».

Интересные факты

1. Барнаульский станкостроительный завод был основным поставщиком патронов калибра 14,5, 12,7, 7,62, патронов к пистолету ТТ и бронебойнозажигательных пуль.

2. Завод механических прессов создали на базе двух эвакуированных одесских заводов — «Комсомолец» и союзного завода кузнечно-прессового оборудования имени XVI партсъезда.

3. Чеканочные прессы Барнаульского завода механических прессов изготавливали монеты и медали на Ленинградском монетном дворе.

4. В конце ХIХ начале ХХ веков Барнаул был известен производством шуб-«барнаулок» на Овчинно-шубном заводе. Изделия славились устойчивостью к холоду, легкостью и непромокаемостью. Они отличались от шуб других регионов черной окраской.

5. Годовая мощность пивоваренного завода Ворсиных, построенного в 1883 году, составляла 250 гектолитров пива.