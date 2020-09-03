Школа № 1: День знаний здесь не отмечается. Памяти погибших в Беслане

3 сентября —16-й год подряд — по уже сложившемуся траурному обряду жители Беслана приносят к спортзалу школы № 1 живые цветы, бутылки с водой и зажигают свечи. Из-за той страшной трагедии школьные занятия в этом кавказском городе не начинаются 1 сентября, а гораздо позже.

51 час 50 минут — с 09:15 мск 1 сентября до 13:05 3 сентября — ровно столько часов и минут провели в захваченном террористами спортзале заложники. Их было 1116 человек.

Среди заложников был семилетний Георгий Ильин. Он выжил и стал медиком.

Шарики

«1 сентября 2004 года мы стояли на школьной линейке, и вдруг кругом начали лопаться шарики. Много и очень громко. Но на самом деле это были не шарики, как мне казалось, а выстрелы. Со мной была двоюродная сестра, 23 года, и двое ее детей — трех и шести лет. Все они погибли, остались там», — вспоминает Георгий.

Всех загнали в спортзал. Давка, страшная духота. Так, что невозможно дышать.

«Прямо передо мной лежал труп мужчины. Меня и других детей посадили прямо рядом с ним», рассказал «РГ» Георгий.

Майки и моча

Он вспоминает, что в раздевалках спортзала работали краны. И в первый день захвата боевики еще позволяли пить воду. А потом как отрезало. Некоторым удавалось все-таки намочить майки, которые они передавали заложникам. Те выжимали оттуда капли живительной влаги.

Но и «век маек» оказался недолог. Заложники стали пить свою мочу.

Кладбище «Город ангелов» в Беслане. wikipedia.org

«Каша» из людей

На второй день боевики развесили бомбы на стенах спортзала. Потом все как в тумане и — мощный взрыв.

«Меня что-то словно толкнуло в спину и отбросило в сторону, я на несколько секунд потерял сознание. Потом очнулся… Вскочил. Вижу — в спортзале каша из людей — кто убит, кто ранен… все кричат… Я — в окно, и бегу куда глаза глядят… Многого не понимал тогда — ребенок еще, семь лет», — вспоминает, как спасался. Георгий.

Он не помнит, как его подхватили на руки и вынесли из-под обстрела и передали врачам. Георгий, как он говорит, сразу заснул, потому что не спал трое суток. Но он просто потерял сознание от стресса, обезвоживания и потери крови. Ведь осколками мальчику буквально разорвало ногу.

Операция шла долго. Потом несколько месяцев реабилитации. Мальчик заново учился ходить.

Красная зона и коронавирус

После окончания школы Георгий поступил в Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию (СОГМА), на лечебный факультет.

Студента приняли на работу медбратом в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Северной Осетии. Во время начала пандемии медперсонал начали опрашивать, готовы ли они работать в «красной зоне».

Георгий был среди тех, кто первыми написали согласие на работу в карантине.

Беслан. Leon в Wikimedia Commons.

«В принципе все, кто согласился работать в карантине, тогда понимали, что при постоянном общении с больными коронавирус найдет способ прокрасться в организм. Никакие респираторы и противочумные халаты не защитят тебя на 100%. Так и вышло — мало кто из врачей не заболел. Зато скольких мы спасли», — рассказывает парень.

В июле Георгий находился на больничном — у него подскочила температура, а компьютерная томография показала поражение легких…

Бронзовый Георгий

«Судьба благосклонна к Георгию. Он остался в живых, и его фотография стала одним из символов жертв, пострадавших в этом жутком теракте», — говорят его родители.

Кто-то после того, как Георгия вынесли из-под обстрела, сфотографировал испуганного кричащего ребенка. Фото опубликовали информагентства России и мира.

Спустя два года в Сан-Марино был установлен бронзовый памятник жертвам теракта в школе № 1 в Беслане скульптора Венди Рензо Жарно — испуганный ребенок, который застыл в беззвучном крике.

Памятник сделан по мотивам той самой фотографии семилетнего Георгия, снятой сразу после освобождения школы. Скульптура стала памятником всем жертвам терактов в мире.

Памятник детям Беслана в #СанМарино

1 сентября 2004 г. террористы захватили здание школы №1 #Беслан (#СевернаяОсетия) и удерживали в заминированном здании 1128 заложников. В результате теракта погибли 314 чел. из числа заложников, из них 186 детей pic.twitter.com/dJapjeGxIp — Памятники (@pamrus2017) September 2, 2019

Развалины

Развалины первой бесланской школы — место одной из самых страшных трагедий в новейшей истории России — многие годы были законсервированы.

Однако спустя 10 лет над руинами разрушенного спортзала возвели мемориальный комплекс — колонны, которые поддерживают стеклянный купол над залом, по входу в который струится вода, в которой террористы три дня отказывали детям.

3 сентября 2004 года погибли 334 человека, 186 из которых — дети. 10 спецназовцев погибли при штурме здания школы, двое сотрудников МЧС расстреляны при попытке эвакуации убитых в первый день заложников-мужчин.

810 человек получили ранения из числа заложников, сотрудников спецназа ФСБ, МЧС, МВД и военнослужащих внутренних войск.

Кладбище, где похоронили жертв трагедии, назвали «Городом ангелов». Рядом разбили Парк ангелов…

Светлая память.