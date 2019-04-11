Школа электробезопасности работает без каникул

Около 120 тематических уроков по электробезопасности провели специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» в первом квартале этого года.

Такие занятия уже несколько лет являются частью образовательного процесса в учебных заведениях Алтайского края, а также одной из важнейших составляющих комплексной программы по профилактике электротравматизма среди детей и взрослых, которая реализуется на территории региона алтайскими энергетиками.

Цель мероприятий — научить детей правилам безопасного обращения с электричеством, рассказать, что такое высокое напряжение, какую опасность представляют энергообъекты, и как избежать несчастных случаев, находясь рядом с ними.

Забота о подрастающем поколении в приоритете у энергетиков всегда. Обслуживая около 55 тысяч километров воздушных линий электропередачи и более 12 тысяч подстанций разного класса напряжения, специалисты крупнейшей электросетевой компании региона ведут регулярную профилактическую работу среди населения Алтайского края. Основная задача — предупредить случаи электротравматизма на энергообъектах. В зоне особого внимания — дети. С помощью разных методов и форм специалисты всех подразделений филиала доносят важную и нужную информацию до подрастающего поколения.

Самый действенный способ — проведение тематических уроков в средних и дошкольных учебных заведениях. В ходе таких занятий ребятам предлагаются беседы, викторины, подвижные игры, просмотр мультфильмов. На память ребята всегда получают полиграфическую продукцию: раскраски, пазлы, закладки, расписания уроков и магниты, где тоже содержится информация о том, как подружиться с электричеством.

Уроки будут проводиться в школах и детских садах до окончания учебного года. В летний период энергетики отправятся на пришкольные площадки, в загородные оздоровительные лагеря и в парки. В работе по сохранению жизни и здоровья детей перерывов и каникул нет.