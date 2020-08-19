Школьная пора: как Барнаул помогает собрать детей из нуждающихся семей в школу

Настала самая активная пора для сбора детей. Поутихли разговоры о пандемии, и многие школы уже провели первые родительские собрания для начальных классов.

Школьная форма, тетради, ранцы и многое другое спешно наполняют маркетологи полки магазинов, чтобы родители смогли выбрать себе все, что нужно для своего маленького принца и принцессы. Это самая приятная пора и самая затратная для всех родителей.

Но есть часть семей в нашем крае, которые со страхом ожидают школьной поры. Потому что нужно подготовить и детей в школу и изветшалые дома к зиме. По результатам нашего опроса среди 83 подопечных многодетных и нуждающихся семей нашего фонда на тему: «Как вы распорядились средствами, которые выделило правительство на каждого ребенка в июне и июле?» — многие ответили, что они потратили деньги, чтобы подготовить дома к зиме или погасить задолженности по коммунальным платежам, чтобы не отключили свет осенью. На детей практически не было потрачено ни рубля. Екатерина Слепынская, руководитель социального отдела фонда «Облака» во время публичного ежемесячного отчета особенно отметила то, что родители настолько погружены в свои ежедневные материальные проблемы выживания, что не включают даже детские развлечения.

Мы хотим рассказать вам, как вы можете поддержать других детей и их родителей, которые потеряли работу. Самые крупнейшие компании нашего города еще в начале августа объявили благотворительные акции по сбору детей в школу из малоимущих семей.

Барнаул помогает собрать детей из нуждающихся семей в школу. Фотограф: Димитръ Тодоров

Благотворительная акция «Сундук знаний» Фотограф: Димитръ Тодоров

Это Мария-Ра, которая сделала практически по всей сети сбор школьных принадлежностей. Вы покупаете посильно то, что можете пожертвовать и рядом с кассой оставляете в специальной корзине.

Леруа Мерлен на правобережном тракте запустили до 30 августа сбор вещей и школьных принадлежностей для подопечных семей фонда «Облака». Вы можете просто привезти, то что осталось лишним, или специально закупленное, а также ненужную в хорошем состоянии школьную форму.

Детский Мир во всех магазинах в Барнауле традиционно продолжает свою акцию «Участвуй» с уколоном на школьные принадлежности, которые отправятся перед 1 сентября в детские центры, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей.

Лента проводит самую крупную акцию по всей России по сбору детей в школу и каждый покупатель продуктов в крупнейших гипермаркетах сможет выбрать на любую сумму благотворительный пакет со школьным принадлежностями и оставить их в корзине у кассы.

Правительство Алтайского края проводит ежегодную акцию «Соберем ребенка в школу» и на базе комплексных центров Барнаула принимает благотворительную помощь до 31 августа. В рамках этого благотворительного проекта горожане могут помочь остро нуждающимся детям и подросткам школьного возраста подготовиться к новому учебному году.

По данным пресс-центра администрации города, в школах принимают канцелярию, новую или в хорошем состоянии школьную и спортивную одежду. Также пункты приема благотворительной помощи организованы в центрах социального обслуживания населения города Барнаула:

Индустриальный район — улица 50 лет СССР , 15 , телефон ( 3852) 47−54−97;

15 телефон 3852) 47−54−97; Железнодорожный район — улица Телефонная , 50а , телефон ( 3852) 55−05−47;

50а телефон 3852) 55−05−47; Ленинский район — улица Юрина , 238 , телефон ( 3852) 43−00−92;

238 телефон 3852) 43−00−92; Октябрьский район — улица Эмилии Алексеевой , 34а , телефон ( 3852) 33−46−24;

34а телефон 3852) 33−46−24; Центральный район — Змеиногорский тракт , 110а , телефон ( 3852) 68−46−16.

Благотворительный фонд «Облака» также запустил в конце июля традиционную ежегодную акцию «Школьная пора» в пользу детей из 83 подопечных семей фонда. Всего в список попало более 200 детей, которые нуждаются в помощи. Специалисты социального отдела фонда помогают семьям собрать необходимые документы, чтобы получить выплаты на сбор ребенка в школу, а также подобрать самое необходимое. Однако спортивная и школьная формы, кроссовки и сменная обувь, рюкзак и другие канцелярские товары, а также учебники и рабочие тетради в сумме составляют гораздо больше 7500 Р. и 5000 Р. Именно так выглядят цифры пособий, которое выделяет государство, чтобы помочь собрать детей в школу именно нуждающимся семьям.

В пользу детей, о которых заботится фонд «Облака» вы можете сделать пожертвование, перейдя по ссылке https://fondoblaka.com или принести школьные принадлежности и вещи по адресам:

Леруа Мерлен , Правобережный тракт

Правобережный тракт Шопоголик , пр. Социалистический , 119 , 2-й этаж

пр. Социалистический 119 2-й этаж Пункт приема и выдачи вещей фонда Charity Market: пр. Социалистический , 64 , пр. Пролетарская , 56. График работы с 11:00 до 20:00.

64 пр. Пролетарская 56. График работы с 11:00 до 20:00. А также в штаб фонда «Облака» по адресу ул. Анатолия , 97 , 2 этаж. График работы с 9:30 до 17:00.

Сделать пожертвование на акцию «Школьная пора» вы можете через сайт фонда «Облака» fondoblaka.com, нажав кнопку ПОМОЧЬ, а также СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом «Облака»

Спасибо Вам за помощь и поддержку!

На фотографии — дети фонда «Облака» Есения и Ирина — для них мы подобрали форму и подготовили уже в школу. В такой же помощи нуждаются еще более 200 детей и Мы сможем это сделать все вместе!

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