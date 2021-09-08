Школьник из Рубцовска побывал на студии «Фиксиков» и разгадал их секрет

Для юного аниматора была подготовлена специальная программа. Им вручили дипломы победителей, показали, где и как создаются любимые мультфильмы, поделились секретами их производства и научили «рисовать» любимого героя — Нолика. Экскурсия завершилась эксклюзивным показом новой серии «Фиксиков».

«Для меня победа в проекте „Поколение М“ была неожиданностью, а поездка в Москву к „Фиксикам“ -целое приключение. Это мой самый любимый мультфильм, я видел все серии много раз и мне очень нравится герои — особенно Нолик и Симка. Было круто пообщаться с их создателями и узнать, как они работают. Спасибо проекту за такую поездку, я ее никогда не забуду», — поделился впечатлениями победитель.

Роман уже два года посещает занятия в центре «Натали», где учится создавать мультфильмы, видеоролики, рисовать и лепить героев. О конкурсе он узнал от своего педагога Наталии Поповой, именно она вдохновила на участие и помогла воспитаннику с подготовкой видеоролика.

Роман Леонтьев. Архив компании МТС

Конкурс «Познаем мир с Фиксиками» на площадке проекта МТС pokolenie.mts.ru проходил в двух номинациях. В номинации «Лайфхаки» участники загружали на страницу конкурса собственные видеоролики с советами, как заботиться о природе каждый день. Победу Роману Леонтьеву принесла экологическая сказка о рыбаке и рыбке, в которой напомнил о необходимости сохранения чистоты водоемов.

«В Алтайском крае много талантливых ребят, которые стремятся развиваться, учатся новому, в том числе с помощью цифровых технологий. Победа Романа в нашем совместном конкурсе с „Фиксиками“ — прямое тому подтверждение. В десять лет он исполнил мечту миллионов ребят России — побывал „за кулисами“ и узнал, как снимают любимые мультики. Надеюсь, что, вернувшись домой с новыми знаниями и впечатлениями, Роман продолжит развиваться в своем творчестве», — подчеркнул директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Анимационная студия «Аэроплан». Архив компании МТС

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

О «Фиксиках»

Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». Вышли более 185 эпизодов сериала и два полнометражных фильма. Права на сериал проданы в 167 стран, а общее число просмотров в YouTube и на платформах VOD по всему миру достигло 25 миллиардов.