Школьникам могут запретить пользоваться смартфонами

73% россиян хотели бы, чтобы школьникам запретили пользоваться смартфонами и другими гаджетами во время учебных занятий, пишет ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

83% россиян считают, что мобильные телефоны другие гаджеты мешают школьникам учиться. Если ограничить их использование, то дети будут учиться лучше, уверены 69% граждан. Причем запрет должен распространяться на школьников всех возрастов, уверены 69% опрошенных.

Интересно, что идею отказа от гаджетов в школе поддерживают как родители учеников (73%), так и те, у кого нет детей школьного возраста (74%). только 17% респондентов полагают, что никаких изменений от принятия подобных мер не произойдет.

Инициатива ограничить использование телефонов в школе не рассматривается россиянами как вторжение в личное пространство детей, полагает гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Это скорее способ повысить их концентрацию на учебном процессе.

Издание напоминает, что накануне нового учебного года 30 августа глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева заявила, что школы могут рекомендовать ученикам не пользоваться мобильными телефонами и гаджетами.

Как проводился опрос

ВЦИОМ опросил 1600 россиян в возрасте старше 18 лет по телефону. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.