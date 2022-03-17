Школьники и студенты Алтайского края могут принять участие в образовательном проекте для телеведущих

МТС объявляет о запуске новой конкурсно-образовательной программы по тележурналистике в рамках флагманского благотворительного проекта « Поколение М ». Школьники и студенты получат бесплатную возможность попробовать себя в качестве тележурналиста и примут участие в конкурсе, победитель которого приедет в Москву на съемки известной российской телепередачи.

Программа «Стань телеведущим» позволит в игровом, конкурсном и образовательном форматах примерить на себя профессию тележурналиста. Она состоит из двух блоков — образовательного и конкурсного. Сначала дети и подростки со всей страны от 11 до 18 лет смогут пройти серию онлайн мастер-классов, в которой узнают о специфике профессии телеведущего, о ее особенностях и сложностях, усвоят навыки и знания, необходимые ведущему, чтобы быть мастером своего дела. Ребята изучат упражнения, направленные на улучшение дикции, развитие креативности и преодоление страха перед камерой. В качестве преподавателя выступит известная телеведущая, певица и президент благотворительного фонда Оксана Федорова.

«Современные технологии открывают перед детьми простор для творчества и самореализации, а также они могут помочь детям в выборе профессии, — рассказывает Оксана Федорова. — Со стороны кажется, что быть телеведущим очень просто. Но как у любой профессии здесь есть свои требования, плюсы и минусы. Надо накапливать багаж умений, участвовать в мастер-классах, обучающих проектах, использовать разные возможности. Как маме, мне важно, чтобы мои дети нашли свое призвание и свой путь в жизни. И этого же я хочу пожелать всем школьникам и родителям, которые сейчас выбирают свою дальнейшую траекторию. Чтобы, так сказать, чемоданчик набрался, а потом ребенок его открыл и посмотрел, что умеет и что приносит удовольствие, чем хочется заниматься, чтобы принять правильное решение о будущем. На это направлен наш совместный курс с МТС «Стань телеведущим».

Желающие также могут принять участие в конкурсе — для этого необходимо снять сюжет или интервью на любую интересующую тему и загрузить на сайт «Поколения М». Победитель приедет в Москву, чтобы применить полученные знания на практике и помочь в съемках известной российской телепрограммы.

О программе «Поколение М»

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

О Благотворительном Фонде Оксаны Федоровой

Главным направлением работы фонда является создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и развитие юных талантов, сохранение и популяризацию культурного наследия России. Официальный сайт фонда: fedorovafond.ru