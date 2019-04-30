Школьники на уроке спели хором «Владимирский централ»

Песню Михаила Круга «Владимирский централ» спели на уроке музыки ученики седьмого класса школы № 84 в Краснодаре.

Видео опубликовал в соцсетях один из возмущенных родителей.

Впоследствии выяснилось, что на уроке ученики изучали французский и российский шансон. Педагог предложила вспомнить и спеть одну из песен с этом жанре.

«Они <ученики> выбрали „Владимирский централ“ Михаила Круга. Учительница своевременно не придала значения смыслу этой песни и позволила школьникам исполнить ее», — отметили в городском департаменте образования.

Как заверили чиновники, учитель получила замечание, сообщает «РГ».

Между тем родители пишут, что такие песни недопустимы в стенах школы. «Когда я учился в школе, на уроках музыки рассказывали о Шостаковиче и Скрябине», — отметил один из родителей.

«Владимирским централом» называют тюрьму для особо опасных преступников во Владимире, пишет ura.ru. Певец Михаил Круг сделал это учреждение известным, написав одноименную песню стиле «русский шансон». Впервые она прозвучала в альбоме «Мадам» в 1998 году.