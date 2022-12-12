Школьники загадали новогодние желания в Алтайском филиале РАНХиГС

10 декабря в Алтайском филиале РАНХиГС было шумно и весело, ведь в академию пришли около 300 гостей со всего края и ближайших регионов — это школьники, их родители и учителя. День открытых дверей «Новый год в РАНХиГС: загадай желание» подарил праздничное настроение будущим абитуриентам.

Каждого гостя встречали волонтёры и совместно с преподавателями знакомили с академией, показывали самые необычные её уголки. В event-холле абитуриентов ждали зеркальные зайцы — символы наступающего года — и работала фотозона. Какой праздник без ярких фотографий!

На торжественном открытии к гостям обратился директор Алтайского филиала РАНХиГС, профессор кафедры психологии и социологии управления, д.псих.н. Игорь Панарин, который поблагодарил за интерес, проявленный к академии, и призвал выбирать профессию ответственно, но обязательно душой.

-Учиться у нас непросто, но интересно. Мы научим вас работать в команде, дадим индивидуальный трек для обучения и дальнейшей карьеры — вы сможете прогнозировать своё будущее. У нас вы обретёте надёжных друзей, и ваша студенческая жизнь будет весёлой и насыщенной. В преддверии новогоднего праздника я желаю вам уверенности в своём выборе, удачи, которая непременно будет с вами! А если вы загадаете желание поступить в Алтайский филиал РАНХиГС, оно обязательно сбудется!, — пожелал Игорь Анатольевич.

Будущие абитуриенты вместе с ведущими листали календарь событий академии и узнавали, какой насыщенной будет их студенческая жизнь, если они выберут для дальнейшего обучения Алтайский филиал Президентской академии. Студенчество — это не только лекции, семинары и сессии, хотя они и составляют важную часть жизни академии. Студенчество — это творческие конкурсы и спортивные состязания, конференции и форумы, школы актива и поездки в третий трудовой семестр. Каждый месяц жизни и учебы в академии наполнен яркими мероприятиями!

Будущие абитуриенты. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС

Задача Дня открытых дверей — ответить на все интересующие вопросы, и с этой миссией успешно справились представители выпускающих кафедр на тематических площадках. Они подробно рассказали о направлениях подготовки, условиях поступления и обучения, о дальнейшем трудоустройстве, а также о внеучебной деятельности студентов филиала. Полезной оказалась информация и о бесплатном профориентационно-образовательном проекте «Школа больших возможностей». Он помогает определиться с будущей профессией, получить консультации преподавателей академии и экспертов ЕГЭ по отдельным предметам, поучаствовать в олимпиадах, мастер-классах, конкурсах. Но самое главное — активные школьники попадают в Президентский резерв Алтайского филиала РАНХиГС и получают существенную скидку на обучение.

Новогодний квиз. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС

После беседы с преподавателями и студентами на тематических площадках родители встретились с руководством филиала, а ребята в это время отправились на новогодний квиз.

Поделившись на команды, школьники отвечали на вопросы викторины. Лёгкие и сложные, музыкальные и визуальные, серьёзные и с юмором — все задания были связаны с тематикой направлений, которые есть в Алтайском филиале РАНХиГС, и, конечно же, с наступающим новогодним праздником.

Проверьте и вы свою эрудицию! Вот несколько вопросов , на которые отвечали участники квиза. Как вы думаете , имеет ли право 10-летняя Снегурочка гулять в вечернее и ночное время со своим другом Снеговиком , которому 11 лет , по городу Барнаулу?

имеет ли право 10-летняя Снегурочка гулять в вечернее и ночное время со своим другом Снеговиком которому 11 лет по городу Барнаулу? Какая программа самая рейтинговая на российском телевидении?

Дед Мороз и Снегурочка после новогодних праздников получили зарплату «чистыми» в сумме 100 000 рублей. Что имеют в виду , когда говорят «зарплата чистыми»?

когда говорят «зарплата чистыми»? Кто должен был исполнить желание девочки из детского дома в фильме «Ёлки»?

В финале праздника ребята получили сладкие призы и узнали важный секрет: как загадать желание, чтобы оно непременно сбылось! Они поучаствовали в особом ритуале, и теперь их заветные мечты, запечатанные в специальные конвертики, обязательно должны исполниться.

Заветные желания. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС

В завершение Дня открытых дверей гости поделились своими впечатлениями.

Анастасия Перминова,

ученица СОШ № 128, г. Барнаул:

— День открытых дверей в Алтайском филиале РАНХиГС прошёл, но оставил много впечатлений! Хочу поделиться своими эмоциями. Атмосфера мероприятия чувствовалась сразу со входа! Академия очень красивая, светлая и праздничная. Люди очень вежливые и отзывчивые. Информацию о поступлении рассказали доступным и понятным языком. Все этапы мероприятия тщательно подготовлены, всё было на высшем уровне. О Дне открытых дверей узнала из группы ВКонтакте, а посты, клипы и истории подогревали интерес к предстоящему мероприятию. Приходила с моими друзьями, все в восторге! Спасибо Вам большое! Всерьёз задумываюсь об обучении в вашей академии!

Будущая абитруиентка. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС

Анастасия Дорохова,

студентка колледжа АлтГУ:

— Креативно, стильно, современно! Удобные и нестандартные аудитории. После экскурсии и открытия праздника захотелось тут учиться. Для себя я выбрала направление «Психология». На встрече с представителями кафедры рассказали всю интересующую меня информацию, ответили на все вопросы. Здорово, что информацию подают интересно и даже с юмором.

Роман Хайлук,

ученик гимназии № 45, г. Барнаул:

— Я просто в восторге! Предвкушал, что будет интересно, но не знал, что настолько! Здесь всё создано для комфортного обучения. Преподаватели и студенты отзывчивые, а вашими интерьерами можно любоваться, как в музее.

Будущий абитуриент. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС

Дмитрий Копотилов,

ученик гимназии № 22, г. Барнаул:

— Понравилось абсолютно всё: и атмосфера праздника, и многообразие полезной информации — понравилась вся академия! Это нечто удивительное! Я только в 10 классе, учиться в школе ещё больше года, но я уже хочу поступить в Алтайский филиал РАНХиГС.

Ирина Алексеева,

г. Барнаул:

— Впечатления только положительные. Понравился подход к каждому абитуриенту и сама атмосфера, царящая в академии. Дочь хочет поступить на направление «Медиакоммуникации», и после посещения Дня открытых дверей мне теперь тоже хочется поучиться в таком месте!

Светлана Коновалова,

с. Ребриха:

— У вас очень здорово! Я впервые вижу такое учебное заведение! Здесь семейная, уютная, домашняя атмосфера. Мы посетили площадку направления «Юриспруденция», получили всю необходимую информацию. Теперь дочь точно хочет поступить к вам.

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Приглашаем в 3D-тур по академии.