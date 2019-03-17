Школьников Барнаула организовали для празднования «Крымской весны»

16 марта во многих школах Барнаула провели мероприятия в честь пятилетия присоединения Крыма. В поселке Южный организовали концерт «Крымская весна». К празднованию события также присоединились два ресторана города. Об этом сообщил сайт краевого правительства.

Как барнаульские школьники отметили присоединение Крыма

1. Фестиваль «Вожатенок»

В школе № 132 детские педотряды продемонстрировали мастерство вожатых.

Елена Писарева,

методист центра «Каникулы»:

— Фестиваль «Крымская весна» — это важное мероприятие, которое объединяет людей по всей стране. Наш фестиваль тоже объединяет ребят своей любовью к малой родине, традициями и культурой своей страны, общей историей. Мы рады, что эти две даты совпали и стали объединяющим для всех нас.

Боец детского педагогического отряда «Атланта», участник конкурса «Вожатенок» Виктория Краснослабодцева сказала: «Я считаю, это важно и значимо, что наш фестиваль проходит в рамках „Крымской весны“, в честь пятилетия со дня воссоединения Крыма с Россией», — отметила она.

2. Спортивные мероприятия

В лицее № 2 и школе № 127 прошли веселые старты «Мы едины». В школе № 31 состоялся турнир по волейболу, в котором приняли участие ученики старших классов, побывавшие в МДЦ «Артек».

Как в Барнауле отметили пятую годовщину присоединения Крыма. barnaul.org

3. Флэшмобы

В школе № 132 прошел флэшмоб «Мы вместе!». Для родителей будущих первоклассников дети выступили с агитбригадой «Вместе и навсегда». В течение дня по школьному радио транслировали исторические заметки по теме «Крым и Россия». А в поселке Черницк на площади перед школой № 95 (улица Школьная, 18) творческий коллектив Дома культуры «Центральный» и ученики школы провели флешмоб «Одной мы связаны судьбой».

5. Раздача листовок

Жителям микрорайона «Лазурный» активисты Российского движения школьников раздали листовки с краткой информацией о том, как пять лет назад Крым снова стал неотъемлемой частью России.

6. Другие мероприятия

В школе № 70 состоялась игра «Крым и Россия — идем одной дорогой». А в школе № 127 подвели итоги конкурса детских рисунков «Вместе с Россией».

Как в Барнауле отметили пятую годовщину присоединения Крыма. barnaul.org

Какие мероприятия в честь присоединения Крыма провели для барнаульцев

На площади Дворца культуры «Южный» состоялась празднично-развлекательная программа «Крымская весна». Там выступили вокальный ансамбль эстрадной песни «Вдохновение», театр эстрадной песни «Созвездие», ансамбль танца «Карусели», солистки Светлана Жуйкова, Елена Жбанникова и другие.

Наталья Соболева,

председатель ТОС «Южный»

— Фестиваль «Крымская весна» посвящен воссоединению Крыма с Россией. Это очень значимая дата. Все мы помним, как в 2014 году именно в марте был проведен народный референдум, 18 марта был подписан договор о присоединении Крыма к России. Для нас этот праздник сравним с Днем Победы. Весна — Победа, весна — Крым, это два неотъемлемых понятия. Поэтому на протяжении пяти лет в этот праздничный день мы, все жители Южного, выходим на этот праздник.

Как в Барнауле отметили пятую годовщину присоединения Крыма. barnaul.org

Житель Южного Анатолий Бабич ежегодно отмечает это событие. «Несмотря на погоду, достаточно большое количество людей вышли на праздничное мероприятие, посвященное пятилетию „Крымской весны“. Это здорово!» — сказал он.

Барнаульцы также приняли участие в праздничном флешмобе и «Зарядке с чемпионом». Со зрителями провели викторину на знание истории и достопримечательностей Республики Крым. В ресторане «Горная аптека» провели дегустацию крымской кухни, в баре «Брют» представили продукцию крымских виноделов.